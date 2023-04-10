В Улан-Удэ кредит матери взыскивали с пенсии ее ребенка-инвалида

В Улан-Удэ прокуратура Советского района провела проверку по обращению местной жительницы о нарушении пенсионных прав ее ребенка-инвалида и восстановила эти права, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.Девочка получает социальную пенсии по инвалидности, которая перечисляется в банк на счет ее матери. Установлено, что при переводе пенсии уполномоченным органом неправомерно указан код вида дохода. Это обстоятельство повлекло списание денежных средств, принадлежащих несовершеннолетней, в счет погашения задолженности ее матери по кредитным платежам.По результатам рассмотрения информационного письма прокуратуры района банк деньги вернул. А прокурор района для восстановления нарушенных прав ребенка предъявил исковое заявление о признании незаконными действий пенсионного органа и взыскании с Российской Федерации в лице Фонда пенсионного и социального страхования РФ в пользу несовершеннолетней компенсации морального вреда в размере 10 тыс рублей.Советский районный суд Улан-Удэ требования прокурора удовлетворил. Решение суда пока не вступило в законную силу.Фото: pixabay.com