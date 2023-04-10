Общество 10.04.2023 в 13:01

На празднование 100-летия образования Бурятии пригласят Владимира Путина

Подготовка к юбилею республики выходит на финишную прямую
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Текст: Петр Санжиев
На празднование 100-летия образования Бурятии пригласят Владимира Путина
В мае 2023 года исполняется век с момента появления Республики Бурятия. В честь «круглой даты» запланировано множество мероприятий. В их проведении будут задействованы известные площадки Улан-Удэ - как уличные, так и крытые.

Главный парад, которым пройдут районы республики и другие участники праздника, должен возглавить глава Бурятии Алексей Цыденов. Лучший район получит 500 тысяч рублей, за второе место обещают 400 тыс. рублей, а за третье - 300 тыс. Это стимулирует муниципалитеты проявить активность и выдумку.

В течение праздничных дней пройдут выставки творческих и иных достижений региона. Например, будут выставлены 500 лучших изобразительных произведений о разных эпохах республики. Национальные культурные центры на фестивале расскажут о традициях и обычаях своих народов. Свои концерты дадут таланты из районов Бурятии.

В главном действе, посвященном 100-летию, задействуют около 2,5 тысяч участников со всей республики. Постановочная часть уже готова, в начала мая стартуют репетиции, доделываются костюмы, декорации. Хоть отмечается только вековой юбилей, в центральном шоу будет рассказано об истории Бурятии со времен гуннов и до сегодняшней специальной военной операции.

История Бурятии интересна тем, что в 1920-е годы она на протяжении некоторого периода входила в состав независимой страны - Дальневосточной республики (ДВР). Первая столица ДВР была в Верхнеудинске (ныне Улан-Удэ). Потом территория вновь вошла в состав России. Так что, юридически территория Бурятии входила в состав Российского государства два раза.

К сожалению, этот необычный и интересный момент истории региона оказался вне рамок главного театрализованного шоу, которое сейчас готовится. Второе вхождение земель Бурятии в состав России посчитали недостаточно весомым и эпохальным, историческим событием, чтобы отобразить его. Такой взгляд на историю вызывает некоторое недоумение. Ведь Бурятия является сейчас российским регионом именно в результате того вхождения ДВР в состав России. Но в то же время организаторы празднования даты говорят, что данную тему, среди прочих, обсудят в своем кругу ученые на форуме, посвященном 100-летию. Собрание исследователей планируется провести в Улан-Удэ.

Конечно, намечено провести торжественное собрание общественности. На нем глава республики огласит большой доклад о вековом пути республики. Состоится награждение заслуженных жителей Бурятии. О подробной программе юбилея будет рассказано позднее.

Среди высоких гостей приглашен российский президент Владимир Путин. Его очередной приезд в честь праздника, конечно, вызывает сомнения. Но если лидер страны вновь в этом году посетит республику, то это будет просто невероятным событием.

Фото: «Номер один»
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