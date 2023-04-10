В Улан-Удэ определили места сбора выкопанных старых шин

В столице Бурятии набирает размах месячник чистоты. С 24 марта в нем приняли участие уже 1439 человек из почти двухсот организаций. Прошло 110 экологических акций. Завершится месячник 22 апреля общегородским субботником.Участники месячника сдали на полигон захоронения ТБО 450 кубометров мусора.С целью избавления города от старых шин, вкопанных во дворах, у дорог и прочих местах, вновь запускается акция «Город без покрышек».В Железнодорожном районе акция пройдет с 17 по 19 апреля. Точки накопления находятся по ул. Октябрьской, 20, ул. Рылеева, 5 и ул. Путейской, 5.В Советском районе даты аналогичные, а места накопления определены на ул. Иркутской, 45/1 рядом с шиномонтажом, а также по ул. Воровского, 32.В Октябрьском районе акция намечена на 24-26 апреля. Адреса - ул. Братская, 2а, ул. Пугачева, 53а/1, ул. Павлова, 29, между ул. Пищевой, 6 и АЗС "Роснефть" по ул. Кольцова, 1а, напротив магазина «Мотосалон Движуха», ул. Бабушкина, 208 и на пустыре по ул. Мокрова, 36.Фото: «Номер один»