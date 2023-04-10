Общество 10.04.2023 в 13:33
В Улан-Удэ определили места сбора выкопанных старых шин
Их создали в каждом районе города
Текст: Петр Санжиев
В столице Бурятии набирает размах месячник чистоты. С 24 марта в нем приняли участие уже 1439 человек из почти двухсот организаций. Прошло 110 экологических акций. Завершится месячник 22 апреля общегородским субботником.
Участники месячника сдали на полигон захоронения ТБО 450 кубометров мусора.
С целью избавления города от старых шин, вкопанных во дворах, у дорог и прочих местах, вновь запускается акция «Город без покрышек».
В Железнодорожном районе акция пройдет с 17 по 19 апреля. Точки накопления находятся по ул. Октябрьской, 20, ул. Рылеева, 5 и ул. Путейской, 5.
В Советском районе даты аналогичные, а места накопления определены на ул. Иркутской, 45/1 рядом с шиномонтажом, а также по ул. Воровского, 32.
В Октябрьском районе акция намечена на 24-26 апреля. Адреса - ул. Братская, 2а, ул. Пугачева, 53а/1, ул. Павлова, 29, между ул. Пищевой, 6 и АЗС "Роснефть" по ул. Кольцова, 1а, напротив магазина «Мотосалон Движуха», ул. Бабушкина, 208 и на пустыре по ул. Мокрова, 36.
Фото: «Номер один»
Участники месячника сдали на полигон захоронения ТБО 450 кубометров мусора.
С целью избавления города от старых шин, вкопанных во дворах, у дорог и прочих местах, вновь запускается акция «Город без покрышек».
В Железнодорожном районе акция пройдет с 17 по 19 апреля. Точки накопления находятся по ул. Октябрьской, 20, ул. Рылеева, 5 и ул. Путейской, 5.
В Советском районе даты аналогичные, а места накопления определены на ул. Иркутской, 45/1 рядом с шиномонтажом, а также по ул. Воровского, 32.
В Октябрьском районе акция намечена на 24-26 апреля. Адреса - ул. Братская, 2а, ул. Пугачева, 53а/1, ул. Павлова, 29, между ул. Пищевой, 6 и АЗС "Роснефть" по ул. Кольцова, 1а, напротив магазина «Мотосалон Движуха», ул. Бабушкина, 208 и на пустыре по ул. Мокрова, 36.
Фото: «Номер один»