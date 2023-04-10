Общество 10.04.2023 в 16:21

В Улан-Удэ в уборке города приняли участие 1400 человек

За месяц в столице Бурятии провели 110 субботников
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Текст: Евгения Гармаева
В Улан-Удэ в уборке города приняли участие 1400 человек

Свыше 1400 человек из 178 организаций уже приняли участие в месячнике чистоты в Улан-Удэ. Об этом сообщают в Комитете городского хозяйства.

С 24 марта прошли 110 экологических акций: в Железнодорожном – 57 акций, в Советском – 34, в Октябрьском районе – 19. Полигон в мкрн Вахмистрово уже принял более 450 кубометров мусора. Предварительные итоги месячника чистоты сегодня в мэрии озвучил и.о. заместителя председателя Комитета городского хозяйства по благоустройству Николай Мадюськин.

Так, комбинат по благоустройству вывез с городских улиц 2,7 тысяч мешков или 30 КАМАЗов мусора, который собрали улан-удэнцы во время субботников. Вывоз мусора продолжается.

«В этот месячник силами компании «Экоальянс» на территории города будут убраны четыре несанкционированные свалки в каждом районе. В Октябрьском районе - по улице Тологойской 45, в Железнодорожном районе - по улице Жуковского 38, в Советском - по улице Воровского 42 и по улице Маршака 51»

- рассказал Николай Мадюськин.
В рамках месячника совместно с «Республиканским мусороперерабатывающим заводом» проводится акция «Город без покрышек». Организованы точки сбора старых автомобильных покрышек. В дальнейшем их доставят на завод для переработки. Собранные покрышки станут сырьем для производства безопасного и долговечного резинового покрытия и плитки.

Отметим, завершится месячник чистоты 22 апреля общегородским субботником. В этот день с 08:00 до 19:00 полигон в мкрн Вахмистрово будет бесплатно принимать от горожан мусор, собранный во время субботников. Горожане также смогут сдать мусор с приусадебных участков, дач. Объем - до трех кубометров из одних рук.


Фото: Номер один

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месячник чистоты субботник

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