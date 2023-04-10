Общество 10.04.2023 в 17:27

В Улан-Удэ на Арбате спилят больные тополя

Вместо них высадят молодые деревья
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ на Арбате спилят больные тополя
Вопрос аварийных и больных деревьев, растущих на общественных территориях, обсуждался сегодня в Улан-Удэ на совместном совещании членов Научно-технического совета по комплексному озеленению города и сотрудников Комитета городского хозяйства.

Ученые обследовали шесть 70-летних тополей на Арбате, провели необходимые замеры и оценили их жизненное состояние. При помощи бура они посмотрели, есть ли гниль в сердцевине деревьев.


– Эксплуатационный возраст тополя бальзамического, который здесь представлен, максимум - 50 лет. По результатам обследований у этих деревьев наблюдается суховершинность, отмирание ветвей, расщепление коры, увеличение гнили. Подсушенная вершина говорит о том, что дерево больно. Видим трещины и отслоения коры, что свидетельствуют о процессах гниения. На некоторых есть плодовые тела, что может привести к заражению близлежащих деревьев. К тому же возрастные насаждения не так интенсивно насыщают воздух. В настоящий момент эти деревья представляют угрозу с эксплуатационной точки зрения, – сказала директор центра ландшафтного дизайна БГСХА, доцент кафедры лесоводства и лесоустройства Елена Коновалова.

Возраст эксплуатации древесно-кустарниковых насаждений в городе составляет 35 лет, поскольку жизнь дерева в городе и естественных условиях отличается. В городе зеленые насаждения испытывает высокую антропогенную нагрузку. Растения превращаются в своеобразный «фильтр», становятся хрупкими.


– Вместо удаленных деревьев здесь высадим саженцы–крупномеры с развитой корневой системой, высотой более двух метров, такие, как, например, яблони. Здесь представлена историческая малоэтажная застройка, поэтому нет необходимости закрывать пространство деревьями первой величины, к которым относится тополь. Отмечу, что в городе деревья – это система озеленения, которую также надо менять, как и инженерные сети, по мере необходимости, – сказал заместитель председателя Комитета городского хозяйства по благоустройству Игорь Мункуев.

Как напомнили в мэрии, в рамках муниципальной программы «Зелёный город», стартовавшей в 2019 году, МБУ «Городское лесничество» уже третий год производит посадки саженцев декоративных деревьев и кустарников. За уже существующими и вновь высаженными саженцами ухаживают по-разному, исходя из потребности каждого растения. Ранее уход был не регулярным, осуществлялся непрофильными учреждениями, а часто и вовсе отсутствовал.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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