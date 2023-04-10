Общество 10.04.2023 в 17:49

В Улан-Удэ подорожали путевки в детские загородные лагеря

На отдых улан-удэнских детей выделено 87 млн рублей из бюджета
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Текст: Петр Санжиев
В Улан-Удэ подорожали путевки в детские загородные лагеря
В этом году летним отдыхом в Улан-Удэ будет охвачено чуть меньше детей, чем в прошлом – 10735 вместо 10880 ребятишек.

«Будет работать 47 лагерей дневного пребывания с охватом 5102 ребенка, и 14 лагерей труда и отдыха с охватом 478 детей – на базе 47 учреждений (школ, гимназий и др.)», - говорят в комитете по образованию мэрии Улан-Удэ.

Есть еще загородные лагеря, в которых должны отдохнуть школьники. У города есть 10 таких лагерей, также привлекут 7 лагерей различных организаций.

Учеников нескольких школ, которые будут ремонтироваться, направят в лагеря на базе других школ.

Дети участников спецоперации теперь получили право внеочередного получения путевки в загородные лагеря с частичным возмещения стоимости из бюджета. «В настоящее время зарегистрировано 109 заявление через сайт администрации города Улан-Удэ», - говорят чиновники.

А вот дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, получают бесплатные путевки.

В целом путевки в муниципальные загородные летние лагеря подорожали примерно на 3 тысячи рублей. Средняя цена по 10 лагерям составляет 31553 рубля. Из этой суммы из бюджета возмещается 10141 рублей. Остальное должны оплатить родители, желающие купить ее для ребенка.

Что касается школьников, которые хотят заработать денег, они могут сделать это в лагерях труда. Планируется трудоустроить минимум 400 учеников. Они будут высаживать цветы, убираться и т. д. Смогут заработать за смену несколько тысяч рублей. Но перед началом работы все должны пройти медосмотр. А деньги им выплатит Центр занятости.

Фото: «Номер один»
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