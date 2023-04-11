Общество 11.04.2023 в 09:22

Прокуратура судится с мэрией Улан-Удэ за жилье для инвалида

Мужчина с тяжелым заболеванием ютится в квартире у родственников
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Текст: Константин Воронов
Прокуратура судится с мэрией Улан-Удэ за жилье для инвалида
В Улан-Удэ прокуратура провела проверку по заявлению о нарушении жилищных прав инвалида.

«Установлено, что горожанин с 2021 года состоит на учете в качестве нуждающегося в жилом помещении, проживает совместно с племянником и его семьей. Мужчина является инвалидом I группы, страдает тяжелой формой хронического заболевания, при котором невозможно совместное проживание с родственниками в одной квартире. Администрация Улан-Удэ жилое помещение по договору социального найма инвалиду не предоставила», - констатировали в надзорном ведомстве.

В связи с этим прокуратура направила иск в суд с требованием к городским властям предоставить жилье инвалиду.

Советский райсуд Улан-Удэ требования надзорщиков удовлетворил. Администрацию Улан-Удэ обязали предоставить инвалиду во внеочередном порядке благоустроенное жилье по договору социального найма. Судебное решение еще не вступило в законную силу.

Фото: «Номер один»
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