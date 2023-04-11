Общество 11.04.2023 в 10:00
Двое военных из Бурятии вернулись из плена
Один из них мобилизованный, второй - контрактник
Текст: Константин Воронов
Двое военнослужащих из Бурятии вернулись из украинского плена, сообщила сегодня Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова.
«Дмитрий является мобилизованным, Иван военнослужащим по контракту. Ребята уже вышли на связь с родственниками, сейчас им предстоят лечение и реабилитация. Выражаю большую благодарность всем, кто помогал и оказывал содействие! Верю, что скоро и другие вернутся», - написала Юлия Жамбалова на своей странице в соцсетях.
Напомним, вчера Минобороны России сообщило об очередном обмене пленными с украинской стороной. В рамках обмена домой вернулись 106 российских военнослужащих.
Фото: скриншот видео Министерства обороны РФ
«Дмитрий является мобилизованным, Иван военнослужащим по контракту. Ребята уже вышли на связь с родственниками, сейчас им предстоят лечение и реабилитация. Выражаю большую благодарность всем, кто помогал и оказывал содействие! Верю, что скоро и другие вернутся», - написала Юлия Жамбалова на своей странице в соцсетях.
Напомним, вчера Минобороны России сообщило об очередном обмене пленными с украинской стороной. В рамках обмена домой вернулись 106 российских военнослужащих.
Фото: скриншот видео Министерства обороны РФ
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