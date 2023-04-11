Общество 11.04.2023 в 10:10

В Улан-Удэ утвердили эмблему к 9 мая

Ее центральным элементом станет скульптура «Родина-мать зовет!» с Мамаева кургана
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В Улан-Удэ утвердили эмблему к 9 мая
Праздничные панно, инсталляции и фотозоны украсят город к 78-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Центральным элементом эмблемы к 9 мая станет скульптура «Родина-мать зовет!». Она установлена на Мамаевом кургане в Волгограде и посвящена Героям Сталинградской битвы, стала символом Победы и объединения народа перед лицом фашистских захватчиков.

«Эмблема включает в себя следующие составляющие: центральный элемент - образ всем известной скульптуры «Родина-мать зовет!», стилизованные цифры «78», текст «Победа 1945-2023» и «Память бессмертна». Также нами разработаны эскизы макетов для различных форматов рекламно-полиграфической продукции с использованием эмблемы, в том числе макеты для рекламных щитов и плакатов», - рассказал начальник отдела городского дизайна Комитета по архитектуре и градостроительству Даши Анчиров.

Подготовлены предложения по размещению и обновлению объемно-декоративных и флаговых конструкций, находящихся на балансе Комбината по благоустройству и Дирекции парков. Всего планируется использовать 111 конструкций различного формата: это фотозоны, инсталляции, флаговые ансамбли – их планируется устанавливать со 2 по 7 мая, сообщили в городской администрации.

Панно украсят фасады административных зданий и здание бывшего кинотеатра «Прогресс». Растяжки разместят на основных путепроводах - по улице Борсоева в сторону Элеватора, по проспекту Победы, улице Трубачеева и т.д. Также будут установлены 15 панно на рекламных щитах – по пять в каждом районе города.




На Театральной площади, площади Революции, на Арбате и у театра им. Н.А. Бестужева будут расположены декоративные инсталляции, на Мемориале Победы установят фотозону и флаговые конструкции.

Также флаговые конструкции и инсталляции установят в парках «Юбилейный», им. Д.Ж. Жанаева, С.Н. Орешкова, «Кристальный». К 9 мая праздничное оформление города будет завершено. Концепцию праздничного оформления города разработал Комитет по архитектуре и градостроительству администрации Улан-Удэ.

Фото: ulan-ude-info.ru
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