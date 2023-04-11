Общество 11.04.2023 в 11:43
В Бурятии растет погрузка каменного угля
В первые три месяца года она выросла на 14,1%, рост фиксируется и по другим грузам
Текст: Номер один
В январе – марте нынешнего года погрузка каменного угля на сети РЖД в Бурятии превысила 3,4 млн тонн, что на 14,1% выше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщили в пресс-службе ВСЖД.
Отправка велась со станций Челутай и Хоронхой в направлении портов Дальнего Востока, а также для предприятий энергетического комплекса внутри страны.
За три месяца текущего года рост погрузки произошел и по ряду других номенклатур грузов:
- лесных грузов – 66,5 тыс тонн (рост в 2,3 раза);
- строительных грузов – 52,1 тыс тонн (+79,7%);
- огнеупоров – 38,5 тыс тонн (+24,3%);
- промышленного сырья – 18,4 тыс тонн (+20,7%);
- метизов – 6,8 тыс тонн (+37,2%);
- металлических конструкций – 2,1 тыс тонн (рост в 1,9 раз);
- машин, станков, двигателей – 1,5 тыс тонн (+79,2%);
- зерна – 644 тонны (+35,9%).
В целом за три месяца 2023 года погрузка на Восточно-Сибирской железной дороге в Бурятии составила 3,7 млн тонн, что на 13,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Фото: pixabay.com
Отправка велась со станций Челутай и Хоронхой в направлении портов Дальнего Востока, а также для предприятий энергетического комплекса внутри страны.
За три месяца текущего года рост погрузки произошел и по ряду других номенклатур грузов:
- лесных грузов – 66,5 тыс тонн (рост в 2,3 раза);
- строительных грузов – 52,1 тыс тонн (+79,7%);
- огнеупоров – 38,5 тыс тонн (+24,3%);
- промышленного сырья – 18,4 тыс тонн (+20,7%);
- метизов – 6,8 тыс тонн (+37,2%);
- металлических конструкций – 2,1 тыс тонн (рост в 1,9 раз);
- машин, станков, двигателей – 1,5 тыс тонн (+79,2%);
- зерна – 644 тонны (+35,9%).
В целом за три месяца 2023 года погрузка на Восточно-Сибирской железной дороге в Бурятии составила 3,7 млн тонн, что на 13,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Фото: pixabay.com