В Бурятии растет погрузка каменного угля

В январе – марте нынешнего года погрузка каменного угля на сети РЖД в Бурятии превысила 3,4 млн тонн, что на 14,1% выше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщили в пресс-службе ВСЖД.Отправка велась со станций Челутай и Хоронхой в направлении портов Дальнего Востока, а также для предприятий энергетического комплекса внутри страны.За три месяца текущего года рост погрузки произошел и по ряду других номенклатур грузов:- лесных грузов – 66,5 тыс тонн (рост в 2,3 раза);- строительных грузов – 52,1 тыс тонн (+79,7%);- огнеупоров – 38,5 тыс тонн (+24,3%);- промышленного сырья – 18,4 тыс тонн (+20,7%);- метизов – 6,8 тыс тонн (+37,2%);- металлических конструкций – 2,1 тыс тонн (рост в 1,9 раз);- машин, станков, двигателей – 1,5 тыс тонн (+79,2%);- зерна – 644 тонны (+35,9%).В целом за три месяца 2023 года погрузка на Восточно-Сибирской железной дороге в Бурятии составила 3,7 млн тонн, что на 13,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.Фото: pixabay.com