Общество 11.04.2023 в 14:11
В Бурятии рассказали о результатах исследования «кровавой» воды
Однозначных выводов о ее происхождении эксперты сделать не смогли
Текст: Константин Воронов
Сегодня Бурприроднадзор сообщили о результатах анализа «кровавой» воды, которую недавно могли наблюдать жители села Мухоршибирь. Ее пробы специалисты лаборатории взяли в середине марта.
«Измерения проб проводились по следующим показателям: аммиаку, железу, нитритам, хлоридам, водородному показателю PH. Выявлено небольшое превышение по железу, нитритам, аммиаку. Остальные показатели химических веществ в пределах допустимых норм», - сообщили в ведомстве.
По мнению экспертов-химиков, такие показатели свидетельствуют о том, что в воду попали соединения от сельскохозяйственной и прочей деятельности человека. Ввозможно, речь идет об удобрениях.
Как отметили в Бурприроднадзоре, на сегодня «кровавая» вода в райцентре больше не появлялась.
«На улице Ленина бегут лужи красного цвета. Все люди в панике, говорят, что похоже на кровь, а может, это что из-под земли выходит, реактивы. Ну, так-то правда, неприятная картина», - рассказали сельчане.
Местные власти пытались выяснить происхождение «кровавых» потоков, однако сделать это не удалось. Тогда на помощь позвали специалистов Бурприроднадзора.
Фото: Мухоршибирь-инфо.24/7
«Измерения проб проводились по следующим показателям: аммиаку, железу, нитритам, хлоридам, водородному показателю PH. Выявлено небольшое превышение по железу, нитритам, аммиаку. Остальные показатели химических веществ в пределах допустимых норм», - сообщили в ведомстве.
По мнению экспертов-химиков, такие показатели свидетельствуют о том, что в воду попали соединения от сельскохозяйственной и прочей деятельности человека. Ввозможно, речь идет об удобрениях.
Как отметили в Бурприроднадзоре, на сегодня «кровавая» вода в райцентре больше не появлялась.
Напомним, 10 марта в селе Мухоршибирь местные жители обнаружили на улице Ленина поток красной воды. Увиденное зрелище не на шутку испугало сельчан.
Местные власти пытались выяснить происхождение «кровавых» потоков, однако сделать это не удалось. Тогда на помощь позвали специалистов Бурприроднадзора.
Фото: Мухоршибирь-инфо.24/7