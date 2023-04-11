Общество 11.04.2023 в 14:11

В Бурятии рассказали о результатах исследования «кровавой» воды

Однозначных выводов о ее происхождении эксперты сделать не смогли
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии рассказали о результатах исследования «кровавой» воды
Сегодня Бурприроднадзор сообщили о результатах анализа «кровавой» воды, которую недавно могли наблюдать жители села Мухоршибирь. Ее пробы специалисты лаборатории взяли в середине марта.

«Измерения проб проводились по следующим показателям: аммиаку, железу, нитритам, хлоридам, водородному показателю PH. Выявлено небольшое превышение по железу, нитритам, аммиаку. Остальные показатели химических веществ в пределах допустимых норм», - сообщили в ведомстве.

По мнению экспертов-химиков, такие показатели свидетельствуют о том, что в воду попали соединения от сельскохозяйственной и прочей деятельности человека. Ввозможно, речь идет об удобрениях.

Как отметили в Бурприроднадзоре, на сегодня «кровавая» вода в райцентре больше не появлялась.

Напомним, 10 марта в селе Мухоршибирь местные жители обнаружили на улице Ленина поток красной воды. Увиденное зрелище не на шутку испугало сельчан.

«На улице Ленина бегут лужи красного цвета. Все люди в панике, говорят, что похоже на кровь, а может, это что из-под земли выходит, реактивы. Ну, так-то правда, неприятная картина», - рассказали сельчане.

Местные власти пытались выяснить происхождение «кровавых» потоков, однако сделать это не удалось. Тогда на помощь позвали специалистов Бурприроднадзора.

Фото: Мухоршибирь-инфо.24/7

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