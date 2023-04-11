Общество 11.04.2023 в 15:46

Сельхозпредприятия Бурятии могут получить поддержку на продвижение своей продукции в интернете

Цифровая платформа МСП.РФ реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство»
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Сельхозпредприятия Бурятии могут получить поддержку на продвижение своей продукции в интернете
Предприниматели Бурятии могут подать заявку на создание имиджевого видеоролика и SMM-продвижение на Цифровой платформе МСП.РФ. Цифровая платформа МСП.РФ реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

«Корпорация МСП расширяет меры поддержки для регионов. Так, предприниматели Бурятии, зарегистрированные на Цифровой платформе МСП.РФ, могут подать заявку на создание имиджевого видеоролика продолжительностью не более 1 минуты на бесплатной основе. Видеоролик поможет наглядно показать свой бизнес потенциальным партнерам и клиентам, рассказать о своем продукте и выйти на новые рынки», - рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Бурятии.

Также предприниматели могут получить услугу на SMM-продвижение своей продукции в соцсетях. Услуга оказывается на условиях софинансирования 20% от цены договора, для самозанятых — бесплатно. Работа с SMM-продвижением идет в течение 2 месяцев и предприниматели получают готовый инструмент коммуникации и продаж в социальных сетях.

Оставить заявку на создание видеоролика и SMM-продвижение можно до 30 декабря 2023 года на сайте Цифровой платформы МСП.РФ https://мсп.рф/services/antikrizisnye-mery/.

Цифровая платформа МСП.РФ – государственная платформа поддержки предпринимателей, самозанятых и тех, кто планирует начать свой бизнес. На платформе можно получить универсальный доступ и персональный подбор государственных услуг и мер поддержки, онлайн-сервисов для бизнеса, программ обучения и актуальной информации для бизнеса.


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