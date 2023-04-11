Общество 11.04.2023 в 16:02

В Бурятии стартовала регистрация на Всероссийский конкурс для учителей начальных классов «Первый учитель»

Подать заявку и пройти регистрацию для участия в конкурсе может каждый учитель начальных классов страны

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В Бурятии стартовала регистрация на Всероссийский конкурс для учителей начальных классов «Первый учитель»
В Год педагога и наставника впервые в России пройдет конкурс для учителей начальных классов «Первый учитель». Подать заявку и пройти регистрацию для участия в конкурсе может каждый учитель начальных классов страны с 10 апреля по 10 мая.

Конкурс направлен на повышение престижа профессии педагога, выявление талантливых учителей начальной школы, их поддержку и поощрение, распространение лучших образцов профессионального мастерства учителей начальных классов.
«Предложение провести отдельный конкурс для учителей младших классов прозвучало на Всероссийском форуме классных руководителей. И в кратчайшие сроки эта инициатива была реализована. Мы постарались сделать соревнование интересным для педагогов, воплотить классические этапы в современном формате. Подготовлены традиционные для профессиональных конкурсов задания, а также участники смогут попробовать свои силы в оригинальных испытаниях, отражающих специфику преподавания непосредственно в начальной школе. В разработке концепции и порядка проведения Всероссийского конкурса «Первый учитель» принимали участие учителя начальных классов: участники Форума классных руководителей и финалисты конкурса «Учитель года России» разных лет. Участие в конкурсе станет серьезным опытом как для начинающих педагогов, так и для тех, у кого за плечами долгие годы практики», – сказал Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

Всероссийский конкурс для учителей начальных классов «Первый учитель» проводится в два этапа: отборочный (заочный) – с 15 мая по 30 июня, финальный (очный) – с 29 сентября по 5 октября.

В конкурсных испытаниях отборочного этапа: профессиональном тестировании, видеопредставлении участника, групповой работе – участникам предстоит продемонстрировать умение принимать эффективные решения и выстраивать взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений в интересах учеников, способность управлять конфликтами и работать в команде, владение действенными методиками и приемами организации обучения и воспитания с учетом возрастных и иных особенностей учеников, умение проектировать свое профессиональное и личностное будущее.

В финале участников ждут открытые уроки и пресс-конференция с членами жюри конкурса, представителями ученической и родительской общественности, СМИ.

«Это было неожиданно и приятно, что представленная мной идея о создании отдельного конкурса для учителей начальных классов была поддержана на федеральном уровне. Уверена, это вдохновит моих коллег не бояться выступать со своими интересными предложениями, которые могут перерасти в реальные полезные проекты. Конкурс «Первый учитель» даст возможность педагогам начальных классов проявить в полной мере свои таланты и заявить о себе на всю страну. Учителя этой специальности всегда достойно выступали на конкурсах различного уровня, например на конкурсе «Учитель года». Отдельное соревнование с профильными испытаниями позволит учителям продемонстрировать знание психологии детей младшего школьного возраста, навыки преподнесения и разъяснения информации», – отметила учитель начальных классов школы № 10 города Златоуста Челябинской области Алена Другова.

Подать заявку на участие в конкурсе, а также подробнее узнать обо всех этапах конкурса можно на официальном сайте первыйучитель.рф.
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