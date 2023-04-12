В Бурятии виновники ДТП игнорируют требования судов о выплате ущерба

В прошлом году на дорогах Бурятии зарегистрировано 10 016 ДТП, в том числе 943 аварии с пострадавшими, в результате которых 127 человек погибли и 1 253 участника дорожного движения ранены. Количество погибших, по сравнению с предыдущим годом, возросло. В сложных и порой запутанных ДТП, даже когда виновника аварии трудно определить, есть истории, когда люди берут на себя ответственность за ДТП и до суда и следствия помогают деньгами и личным участием пережить общую трагедию. Но чаще происходит так, что далеко не все готовы признать и искупить свою вину, даже если суд встал на сторону пострадавших. Доходит до того, что родственники погибших на дороге людей или пострадавшие участники аварии даже после соответствующего решения суда не получают ничего.В такой ситуации оказалась семья погибшего в 2021 году 45-летнего улан-удэнца.- Это случилось 3 апреля 2021 года в районе рынка «Крестьянский». Мой сын переходил дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе. Несколько машин остановилось, чтобы пропустить его, а этот водитель пронесся на большой скорости и сбил пешехода. Скорость была почти 100 км в час. Тормозной путь – 50 метров. На сыне не осталось живого места, лица не было вообще, по кусочкам тело собирали, - плачет мать погибшего Валентина Черепанова.Так Валентина Михайловна потеряла единственного сына. При этом признаваться в содеянном или извиняться горе-водитель не спешил. Более того, он решил представить картину произошедшего в совершенно другом свете, давая явно лживые показания. Ситуацию спасла камера наружного наблюдения, запечатлевшая аварию. По словам улан-удэнки, в течение восьми месяцев, пока шло расследование, 20-летний водитель не соизволил хотя бы элементарно принести ей извинения.- Его просто не было в нашей жизни все это время. Как не было никакой материальной помощи. И потом только в суде, спустя восемь месяцев, он принес извинения. Если бы пришел сразу, наверное, мы бы решили все совсем по-другому, - говорит пенсионерка.Сейчас водитель отбывает наказание в колонии-поселении. Суммы, хоть и небольшие, ежемесячно выплачиваются пострадавшей (матери погибшего) автоматически с зарплаты отбывающего срок. Однако недавно он подал ходатайство об условно-досрочном освобождении.Адвокат Андрей Гатапов категорически против такого решения. В своей практике он не раз сталкивался с тем, что виновники аварий выходят из мест лишения свободы и перестают платить по счетам.- Когда он находится в колонии-поселении №3, там обязывают работать. И с его заработной платы юристы, бухгалтеры колонии автоматически по исполнительному листу списывают деньги, перечисляя их потерпевшей. Если он освободится, его уже никто не сможет обязать работать, и понятно, что он официально нигде трудиться не станет, а значит, и взыскивать с него будет нечего. Через определенное время выплаты приостановятся, приставы сначала скажут, что нет средств для взыскания, а потом и вообще прекратят исполнение, - предполагает Андрей Гатапов.Помимо всего прочего, адвокат и его подзащитная не понимают, как вообще может идти речь об УДО, если осужденный не выплатил даже половины долга.- По закону каждый осужденный имеет право обратиться с ходатайством об условно-досрочном освобождении. Но основанием для положительного решения по такому вопросу является факт исправления, раскаяния человека в содеянном. О каком исправлении может идти речь, если он извинения до последнего не принес, пытался ввести в заблуждение следствие? И к тому же только начал выплачивать долг в рассрочку, даже не пытаясь как-то ускорить этот процесс. Если ты исправился, то должен заплатить долг человеку. Взять нужную сумму в кредит, продать машину, занять у родственников -что угодно. Если бы хоть полсуммы заплатил, можно было понять, что он идет на добровольное погашение и действительно осознал, какой ущерб причинил пострадавшей, - уверен адвокат.Кроме того, защитнику стало известно о том, что виновник аварии недавно встал на психиатрический учет. Хотя ранее ни о каких психических заболеваниях парень не упоминал.Улан-удэнке Ирине Гапоновой 23 года. Уже пятый год как она стала инвалидом и вынуждена жить с постоянными болями в спине. Причина тому – авария, в которую попала в декабре 2018 года. И при этом девушку все-таки можно назвать везучей, так как другой пассажир того же самого авто и вовсе погиб.Как и в предыдущем случае, водитель также до последнего не признавал своей вины. Даже несмотря на то, что сел за руль нетрезвым и гнал по ночной трассе на большой скорости.- Мы вместе со знакомыми поехали отдохнуть на Гусиное озере. В машине было четыре человека. Подъезжая к Гусиноозерску, на повороте водитель не справился с управлением, потому что скорость была большой (около 120 км в час), а он находился под алкогольным воздействием. Мы улетели в кювет, машина перевернулась. Сам водитель и еще один пассажир почти не пострадали. А третий пассажир вылетел из машины и погиб. Я тоже вылетела через лобовое стекло, получив серьезные травмы, - рассказывает Ирина. – У меня перелом позвонка в поясничном отделе. Четыре операции сделали в Улан-Удэ, но конструкция постоянно ломается. Сейчас я отправила документы в Новосибирск, чтобы сделать снова операцию, жду ответа от медиков.Ирина не снимает и с себя вины за произошедшее. В тот вечер почти все находящиеся в машине были пьяны. И она сама села в автомобиль, водитель которого был явно нетрезв.- Конечно, я виновата, с себя вины не снимаю. Но на водителе тоже большая ответственность. Когда мы были в дороге в тот день, один из пассажиров, взрослый мужчина, предлагал водителю, чтобы они поменялись. Но он отказался. И, будучи за рулем, продолжал пить. Можно было предотвратить трагедию, если бы он передал руль этому мужчине, - считает улан-удэнка.Из-за проблем с позвоночником Ирина не может работать, матери-одиночке приходится жить на детское пособие и выплату по инвалидности.По решению суда виновник ДТП должен выплатить Ирине компенсацию ущерба в 530 тыс. рублей. Однако по прошествии четырех лет после завершения судов водитель выплатил не более 60 тысяч.- Его приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии-поселении. На суде его отец говорил о том, что будет помогать сыну выплачивать и помогать мне с лечением. А на самом деле никто ничего не платит. Пока был в колонии, он переводил по 1-2 тыс. рублей. А сейчас один месяц не платит, во второй переводит по 42, 70, 100 рублей. Обращалась к приставам. Они говорят, мол, он платит, у нас отмечено. На нем ничего не записано, он нигде официально не работает. Больше никак на него повлиять приставы не могут. А я даже не могу устроиться на работу в офис, потому что больше 20 минут сидеть не получается, - говорит Ирина.Где брать деньги на проживание, на корсеты, лекарства, билеты до Новосибирска, где будет проходить операция, пострадавшая не знает. При этом родители виновника аварии – обеспеченные люди, бизнесмены, у которых есть несколько собственных магазинов. Но платить по счетам девушке, ставшей инвалидом по вине их сына, они тоже не собираются.По словам адвоката Андрея Гатапова, аналогичных случаев в его практике немало. Справедливости ради заметим, что когда виновник ДТП попадает в места лишения свободы, у него нет возможности получать хорошие заработки, чтобы большими суммами выплачивать ущерб. Поэтому все выплаты переходят на процент от существующего заработка, а это крохи, которые никак не решают проблемы пострадавших. Даже после завершения срока наказания нет гарантии, что виновник устроится на хорошую работу и погасит долги. А моральный долг будет считаться погашенным.- Взыскать можно только с того человека, который либо официально трудится, либо находится в местах лишения свободы, там, где он обязательно будет работать. Что-либо сделать с человеком, не выплачивающим присужденный судом ущерб, невозможно. И этой лазейкой пользуются многие недобросовестные ответчики. Если в случае невыплаты долгов по алиментам должника можно привлечь по статье «уклонение от выплаты алиментов», то в данном случае возбудить административное или уголовное дело из-за невыплаты не получится.Фото: «Номер один»