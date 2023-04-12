И на требования супругов расторгнуть их брак работники теперь пожимают плечами: «Нет бланков». Такие меры требуют мужества, ведь потом они, скорее всего, принимают на себя весь гнев разочаровавшихся друг в друге супругов.

Проблема нехватки бланков для свидетельств о расторжении брака всплыла в Хоринском районе.

- Почему в Хоринском загсе отсутствуют бланки о разводах? Люди не могут дождаться. Почему они сами должны узнавать, где есть бланки? Когда приходишь спросить, пришли ли бланки, ответ один - их нет в республике! А где они есть тогда?! Как быть, если ждешь уже давно? - написали возмущенные жители в Сети.

В местном загсе ответили, что бланков нет, а поступят они не раньше второй половины апреля. А до тех пор «совет да любовь!»

Казалось бы, обычное бюрократическое упущение. Но что если пары в ожидании бланков начнут вдруг мириться и поймут, что поторопились? Что если бумажная проволочка сохранит семьи, спасет их от распада?

Так что не спешите ругать работников загса. Возможно, они стоят на страже демографической ситуации в Бурятии, а то и во всей стране.