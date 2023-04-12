В Улан-Удэ приставы взыскали с перевозчика 275 тыс рублей за перегруз

В Улан-Удэ за нарушение условий грузоперевозки судебные приставы взыскали крупную компенсацию с местного предпринимателя, сообщили в пресс-службе республиканского управления ФССП.Принадлежавшая мужчине фура ехала по федеральной автотрассе «Байкал». Во время проведения весового контроля на стационарном пункте транспортного контроля взвешивание показало превышение максимально разрешённой для перевозки массы более чем на 10 тонн.По решению суда владелец фуры должен был оплатить 275 тысяч рублей возмещения ущерба, причиненного машиной,перевозящей тяжеловесные грузы. Добровольно выплачивать компенсацию перевозчик не стал.«Исполнительное производство было возбуждено в Железнодорожном районном отделении судебных приставов Улан-Удэ. Часть долга была взыскана со счетов предпринимателя. Кроме того, судебный пристав-исполнитель вынес постановления о запрете на регистрационные действия в отношении транспортных средств, на регистрацию недвижимости и временном ограничении на выезд должника из России», - рассказали в пресс-службе.Принятые меры дали результат: оставшуюся часть долга предприниматель выплатил самостоятельно. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.Фото: УФССП