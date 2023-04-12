В аэропорту Улан-Удэ оштрафовали забайкальца, курившего в самолете

В дежурную часть Улан-Удэнского линейного отдела МВД России на транспорте поступила информация о том, что к воздушному судну рейсом Иркутск-Улан-Удэ-Южно-Сахалинск вызывают наряд полиции. Причиной вызова стало курение на борту самолета, сообщили в Восточно-Сибирском линейном управлении МВД России на транспорте.Нарушителем оказался 36-летний житель Хилокского района Забайкальского края. Мужчина курил сигарету на борту воздушного судна во время полета, нарушив требования статьи 6.24 Кодекса об административных правонарушениях.Самолет благополучно совершил посадку, а в отношении пассажира был составлен административный протокол. Нарушителю грозит штраф до 1,5 тыс рублей. Он рискует попасть у авиакомпаний в «черный список», согласно которому перевозчики вправе не допустить гражданина на борт по законным основаниям. Кроме того, курение на борту ставит под угрозу перелет.Фото: unsplash.com