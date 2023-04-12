Предлагаемые в Бурятии зарплаты на 10% больше, чем в среднем по стране

Средняя предлагаемая зарплата в Бурятии составила 64 346 руб., что на 10% (или на 6098 руб.) больше, чем в целом по стране.





При этом по сравнению с мартом 2022 года среднее зарплатное предложение в Бурятии выросло на 7098 руб. На Дальнем Востоке также наблюдается рост предлагаемой зарплаты (+ 5981 руб. в марте 2023 к марту 2022), как и в целом по стране (+3931 руб.).





Служба исследований hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, проанализировала вакансии марта, открытые в разных регионах страны, и выяснила, где предлагают самые высокие заработные платы.Первое место заняла Магаданская область – по итогам марта средняя предлагаемая зарплата в этом регионе составила 92 960 руб., что на 34 712 руб. больше, чем в целом по России (58 248 руб.). На втором месте оказался Ямало-Ненецкий автономный округ (84 507 руб.), на третьем – Чукотский автономный округ (82 590 руб.).Фото: «Номер один»