Общество 12.04.2023 в 11:31
В правительстве Монголии назначены два новых министра
Хурэлбаатарын Булгантуяа, побывавшая недавно в Бурятии, сменила должность
Текст: Номер один
Премьер-министр Монголии Л.Оюун-Эрдэнэ назначил Хурэлбаатарын Булгантуяа министром труда и социальной защиты, а Буягийна Тулгу - министром Монголии, председателем Национального комитета по восстановлению пограничных пунктов пропуска на основании Конституции Монголии и закона о правительстве, сообщило МОНЦАМЭ.
Бывший министр труда и социальной защиты Т.Аюурсайхан был освобожден от занимаемой должности по его просьбе в связи с обвинениями в коррупции.
Депутат Х.Булгантуяа работала министром по восстановлению пограничных пунктов пропуска с января этого года. Буяагийн Тулга работает секретарем Монгольской народной партии и имеет опыт работы в правительстве в качестве заместителя министра окружающей среды и зеленого развития, заместителя министра образования и науки. Кроме того, он принимал участие в продвижении диалога по созданию экономического коридора между Монголией, Россией и Китаем.
Фото: montsame.mn
Бывший министр труда и социальной защиты Т.Аюурсайхан был освобожден от занимаемой должности по его просьбе в связи с обвинениями в коррупции.
Депутат Х.Булгантуяа работала министром по восстановлению пограничных пунктов пропуска с января этого года. Буяагийн Тулга работает секретарем Монгольской народной партии и имеет опыт работы в правительстве в качестве заместителя министра окружающей среды и зеленого развития, заместителя министра образования и науки. Кроме того, он принимал участие в продвижении диалога по созданию экономического коридора между Монголией, Россией и Китаем.
Фото: montsame.mn