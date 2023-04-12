Жители Бурятии выберут парк или сквер, который благоустроят в 2024 году
На этой неделе в нашей республике начинается Всероссийское онлайн -голосование по выбору общественных пространств для благоустройства в следующем году. Оно стартует в эту субботу 15 апреля на единой онлайн-платформе.
На выбор представлены 53 общественные территории и 27 дизайн-проектов, которые будут соревноваться за право на реализацию в будущем 2024 году.
Проголосовать можно как за объекты благоустройства, так и за дизайн-проекты пространств. Принять участие сможет каждый житель республики старше 14 лет. Работы будут проводить в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».
Как отмечают в Центре компетенций по вопросам городской среды Бурятии, голосование продлится до 30 мая.
«Благодаря этому проекту в республике благоустроено большое количество пространств. Только за прошлый год мы смогли обустроить 92 парка и сквера по всей Бурятии. В этом году мы также надеемся на активность наших жителей. Я думаю, что у каждого из вас есть любимое общественное пространство, в котором вы проводите время со своими друзьями и близкими, и вы хотели бы чтобы на этой территории обновили дорожки, лавочки, или установили новые детские площадки. И кто как не вы можете повлиять на то, чтобы это пространство благоустроили уже в следующем году»,
- прокомментировал зампред Правительства Бурятии Евгений Луковников
«Эти шесть недель важны, ведь конкурс даёт возможность услышать мнение непосредственно тех, для кого создаются общественные пространства. Мы призываем жителей Бурятии проявить интерес к голосованию, так как оно влияет на повышение комфорта жизни в вашем городе или районе»,
– отметила руководитель Центра компетенций по вопросам городской среды Ирина Ахандаева.
Фото: Номер один; Центр компетенций по вопросам городской среды Бурятии