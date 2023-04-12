Общество 12.04.2023 в 12:12

Жители Бурятии выберут парк или сквер, который благоустроят в 2024 году

Голосование стартует с 15 апреля
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Текст: Евгения Гармаева
Жители Бурятии выберут парк или сквер, который благоустроят в 2024 году

На этой неделе в нашей республике начинается Всероссийское онлайн -голосование по выбору общественных пространств для благоустройства в следующем году. Оно стартует в эту субботу 15 апреля на единой онлайн-платформе.

 На выбор представлены 53 общественные территории и 27 дизайн-проектов, которые будут соревноваться за право на реализацию в будущем 2024 году. 

Проголосовать можно как за объекты благоустройства, так и за дизайн-проекты пространств. Принять участие сможет каждый житель республики старше 14 лет. Работы будут проводить в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

«Благодаря этому проекту в республике благоустроено большое количество пространств. Только за прошлый год мы смогли обустроить 92 парка и сквера по всей Бурятии. В этом году мы также надеемся на активность наших жителей. Я думаю, что у каждого из вас есть любимое общественное пространство, в котором вы проводите время со своими друзьями и близкими, и вы хотели бы чтобы на этой территории обновили дорожки, лавочки, или установили новые детские площадки. И кто как не вы можете повлиять на то, чтобы это пространство благоустроили уже в следующем году»,

- прокомментировал зампред Правительства Бурятии Евгений Луковников
 Как отмечают в Центре компетенций по вопросам городской среды Бурятии, голосование продлится до 30 мая.   

«Эти шесть недель важны, ведь конкурс даёт возможность услышать мнение непосредственно тех, для кого создаются общественные пространства. Мы призываем жителей Бурятии проявить интерес к голосованию, так как оно влияет на повышение комфорта жизни в вашем городе или районе»,

 – отметила руководитель Центра компетенций по вопросам городской среды Ирина Ахандаева. 





Фото: Номер один; Центр компетенций по вопросам городской среды Бурятии

 

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голосование парк сквер благоустройство

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