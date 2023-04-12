Общество 12.04.2023 в 14:59

В Бурятии лошадям не дали уехать в Казахстан

Животных перевозили через нашу республику из Забайкальского края
A- A+
Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии лошадям не дали уехать в Казахстан

11 апреля в Управление ветеринарии Бурятии поступило сообщение от очевидцев о незаконной перевозке лошадей. Как выяснилось позже, лошади направлялись из Забайкальского края для дальнейшей транспортировки в Казахстан. Информацию передали сотрудникам ГИБДД и Россельхознадзор для принятия мер.

«Автомобиль, перевозивший лошадей, был остановлен на автодороге в районе поселка Исток. При проверке отсутствие ветеринарно-сопроводительных документов на животных подтвердилось. Россельхознадзором выдано требование по возврату животного на место отгрузки - в Оловянинский район Забайкальского края», 

- сообщили в управлении.
Ведомство напоминает, что перевозка животных должна осуществляться согласно требованиям ветеринарного законодательства, а также при наличии документов. Это необходимо для предотвращения случаев завоза заразного скота. Перевозка скота с нарушением ветеринарного законодательства карается административной ответственностью и штрафом: на граждан - от трёх до пяти тысяч, на должностных лиц - от тридцати до сорока тысяч, на юридические лица - от трехсот до пятисот тысяч рублей.

«С начала 2023 года Государственной ветеринарной службой республики было зарегистрировано 2 случая незаконной перевозки КРС из Забайкальского края, все нарушители были привлечены к административной ответственности»,

- добавляют в сообщении.


Фото: Номер один


Теги
лошади ветеринария сельское хозяйство

Все новости

В Бурятии женщина превратила кулачный бой в ножевой
12.04.2023 в 16:09
Управление ветеринарии Бурятии выясняет причины странной гибели скота
12.04.2023 в 16:09
Главе Бурятии не удалось «заманить» Монголию в постоянные члены ШОС
12.04.2023 в 15:58
Космос помогает Байкалу
12.04.2023 в 15:48
Жители Бурятии отправили 17 автомобилей в зону СВО
12.04.2023 в 15:43
Тройное ДТП произошло на улице Дорожной в Улан-Удэ
12.04.2023 в 15:12
В Улан-Удэ пьяный водитель едва не утопил автомобиль
12.04.2023 в 14:59
В Бурятии лошадям не дали уехать в Казахстан
12.04.2023 в 14:59
Грядущий май подарит Улан-Удэ более 100 мероприятий
12.04.2023 в 14:50
В районе Бурятии теленок родился от трансплантации эмбрионов
12.04.2023 в 14:37
ЗУРХАЙ
с 12 по 18 апреля

Читайте также
В Бурятии женщина превратила кулачный бой в ножевой
Когда мужчины дрались, она схватила нож и нанесла им удары противнику своего сожителя
12.04.2023 в 16:09
Космос помогает Байкалу
Сотрудники «Заповедного Подлеморья» активно используют снимки из космоса в своей работе
12.04.2023 в 15:48
Жители Бурятии отправили 17 автомобилей в зону СВО
Республика присоединилась к всероссийской акции «Автопоезд»
12.04.2023 в 15:43
В районе Бурятии теленок родился от трансплантации эмбрионов
Уникальный случай произошел в Кабанском районе
12.04.2023 в 14:37
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru