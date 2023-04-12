В Бурятии лошадям не дали уехать в Казахстан

11 апреля в Управление ветеринарии Бурятии поступило сообщение от очевидцев о незаконной перевозке лошадей. Как выяснилось позже, лошади направлялись из Забайкальского края для дальнейшей транспортировки в Казахстан. Информацию передали сотрудникам ГИБДД и Россельхознадзор для принятия мер.

«Автомобиль, перевозивший лошадей, был остановлен на автодороге в районе поселка Исток. При проверке отсутствие ветеринарно-сопроводительных документов на животных подтвердилось. Россельхознадзором выдано требование по возврату животного на место отгрузки - в Оловянинский район Забайкальского края»,

- сообщили в управлении.



«С начала 2023 года Государственной ветеринарной службой республики было зарегистрировано 2 случая незаконной перевозки КРС из Забайкальского края, все нарушители были привлечены к административной ответственности»,

- добавляют в сообщении.



Ведомство напоминает, что перевозка животных должна осуществляться согласно требованиям ветеринарного законодательства, а также при наличии документов. Это необходимо для предотвращения случаев завоза заразного скота. Перевозка скота с нарушением ветеринарного законодательства карается административной ответственностью и штрафом: на граждан - от трёх до пяти тысяч, на должностных лиц - от тридцати до сорока тысяч, на юридические лица - от трехсот до пятисот тысяч рублей.