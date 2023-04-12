Жители Бурятии отправили 17 автомобилей в зону СВО

Сегодня с железнодорожного вокзала Улан-Удэ в Московскую область отправились 17 автомобилей от жителей города и районов республики. Там из автомобилей будет сформирован общий поезд регионов России, который направится в Ростовскую область, а затем – в зону спецоперации.Зампред правительства Бурятии Петр Мордовской выразил благодарность всем, кто принял участие в акции: главам районов и сельских поселений, предпринимателям, братьям Воротниковым, Баиру Цыдыпову - отцу Балдана Цыдыпова, Народному фронту и всем неравнодушным жителям.- Благодаря этому автотранспорту и всей проводимой работы правительства Бурятии, наших неравнодушных граждан, волонтеров из бюджета республики и небюджетных источников оказана помощь более чем на 2 млрд рублей. И эта работа будет продолжена. У нас еще достаточно много автотранспорта, который будет отремонтирован при поддержке предпринимателей, бюджетных и автономных учреждений, - рассказал Петр Мордовской.Как сообщила руководитель исполкома Народного фронта в Бурятии Юлия Ким, помощь будет адресная - каждую машину доставят в ту воинскую часть, которую указали дарители.- Это важно не только для нас, но и для тех ребят, которые находятся сейчас на передовой. Они будут понимать, что эта помощь от наших земляков, - подчеркнула Юлия Ким.Акцию «Автопоезд» проводит Народный Фронт при партнёрстве с РЖД. В ее рамках жители регионов России могут отправить автомобили на СВО по железной дороге бесплатно.Фото: пресс-служба правительства Бурятии