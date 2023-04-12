Общество 12.04.2023 в 17:56

«Чуть зуб не сломала!»

В Новосибирске девушка нашла жемчуг в мидии из рыбного магазина
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Текст: Номер один
«Чуть зуб не сломала!»
Тридцатидвухлетняя жительница Новосибирска навсегда запомнит этот ужин с морепродуктами. Ольга купила в рыбном супермаркете маринованные мидии. Она всегда их ест с осторожностью: в мясе моллюска могут попасться острые осколки створок. Похоже, именно эта аккуратность помогла ей не проглотить натуральный жемчуг, который прятался в одной из мидий.

- Морепродукты покупаю каждую неделю, вот и в этот раз приобрела в рыбном в том числе и мидии. За ужином почувствовала что-то твердое. Чуть зуб не сломала! Сначала подумала, что это камень, но когда достала, увидела, что он кругленький, переливается. Да это же жемчуг! - рассказалаКП-Новосибирск Ольга.

До этого женщина думала, что жемчуг бывает только в раковинах побольше - например, у устриц. Потому сначала даже усомнилась в находке и стала читать о мидиях в интернете.

- А оказывается, уже были такие случаи. Реально люди находят жемчужины в мидиях. По фотографиям сравнила со своим камнем. Ну да, мой такой же, это действительно жемчуг, - говорит Ольга.

Конечно, маленькая жемчужинка не имеет какой-то материальной ценности. Но для Ольги это не важно. Говорит, она для нее несет свой, особенный смысл.

- Мою 14-летнюю дочь зовут Маргарита, это имя с древнееврейского переводится как «жемчужина». В адресе моей электронной почты тоже есть это слово. Поэтому жемчужинка для меня - это какой-то символ. У меня даже появилась идея: сделать для дочери ювелирное изделие, в котором будет вставка с жемчугом из мидии, - поделилась женщина.

Корреспондент КП-Новосибирск выяснил, насколько удивительным можно считать этот случай. Ученые говорят: редко, но бывает.

- Формирование жемчужины в мидии возможно, ведь этот моллюск также относится к двустворчатым, в раковинах которых есть перламутровый слой. Однако промышленные мидии растут очень быстро. А для формирования жемчужины нужно много времени - не меньше 2 - 3 лет. Поэтому этот случай с жемчужинкой из мидии можно назвать удивительным. Особенно если учесть, что в моллюсках-жемчужницах на сотню раковин только один драгоценный камень, - объяснила КП-Новосибирск сотрудник кафедры ихтиологии и гидробиологии СПбГУ Наталья Полякова.

По словам ученого, дорогой находку действительно не назовешь - это, скорее, просто красивая песчинка.

Кстати, а вот для магазина случай не совсем красивый. - Формально магазин - нарушитель, - сообщил КП-Новосибирск юрист Константин Зиновьев.

- Женщине продали некачественный продукт с инородным телом, а она рассчитывала получить мясо без осколков и прочих примесей. Теоретически можно взыскать материальный ущерб за моральный вред. Но учтите, что моральный вред - это физические и нравственные страдания. Если физически женщина не пострадала, то как она обоснует, что у нее были нравственные страдания из-за найденной жемчужины? Вот если бы зуб сломала или еще что-то… А тут сложно будет доказать.

Впрочем, Ольга находкой довольна и судиться с магазином не намерена.

Фото: предоставлено героиней публикации
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калейдоскоп жемчуг магазин

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