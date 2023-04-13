В Бурятии осуждена пенсионерка за клевету на односельчанина

В Баунтовском районе Бурятии мировой судья вынес обвинительный приговор в отношении 67-летней местной жительнице, которой инкриминировалась «клевета» (ч. 2 ст. 128.1 УК РФ). Осужденная и потерпевший не согласились с приговором мирового судьи и обжаловали его. Однако Баунтовский районный суд оставил приговор мирового судьи без изменения.Как рассказали в пресс-службе районного суда, весной 2022 года 67-летняя жительница Баунтовского района на сельском сходе, где присутствовало около 40 человек, публично произнесла речь, в которой рассказала односельчанам о том, что потерпевший не достоин занимать должность старосты поселка. Причина – он похитил принадлежавшие ей семь голов крупного рогатого скота, продал полученное после убоя мясо, а также осуществляет незаконный сбыт наркотических средств.В результате отношении потерпевшего, не привлекавшегося к административной либо уголовной ответственности за хищение имущества и сбыт наркотических средств, являющегося старостой поселка, распространены заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство потерпевшего, как гражданина и представителя общественности названного поселка, а также подрывающие его репутацию и авторитет.Староста обратился за защитой в правоохранительные органы, в отношении женщины возбудили уголовное дело.Мировой судья, рассмотревший уголовное дело в первой инстанции, квалифицировал действия пенсионерки по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ – «клевета». Женщине назначено наказание в виде штрафа в размере 30 000 руб с рассрочкой выплаты штрафа на 8 месяцев.Вместе с тем, мировой судья частично освободил осужденную от возмещения процессуальных издержек, взыскав с нее 7 000 руб в доход федерального бюджета, а 13 685,6 рублей постановил отнести за счет средств федерального бюджета.Адвокат осужденной обжаловал приговор мирового судьи в части размера штрафа, который просил уменьшить, а также в полном объеме освободить от возмещения процессуальных издержек. Потерпевший также не согласился с приговором мирового судьи, указав в апелляционной жалобе, что действия женщины должны быть квалифицированы как более тяжкое преступление.Апелляционным постановлением Баунтовского районного суда приговор мирового судьи в отношении женщины оставлен без изменения, апелляционные жалобы – без удовлетворения. Постановление вступило в законную силу.Фото: pixabay.com