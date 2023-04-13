Общество 13.04.2023 в 08:12

В Бурятии осуждена пенсионерка за клевету на односельчанина

Как оказалось, староста села не крал коров и не торговал наркотиками
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Текст: Номер один
В Бурятии осуждена пенсионерка за клевету на односельчанина
В Баунтовском районе Бурятии мировой судья   вынес обвинительный приговор в отношении 67-летней местной жительнице, которой инкриминировалась «клевета» (ч. 2 ст. 128.1 УК РФ). Осужденная  и  потерпевший  не согласились   с приговором мирового судьи и  обжаловали  его. Однако  Баунтовский  районный  суд оставил приговор мирового судьи  без изменения.

Как рассказали в пресс-службе районного суда, весной 2022 года 67-летняя жительница  Баунтовского района   на сельском сходе, где присутствовало около  40 человек,  публично произнесла речь, в которой рассказала односельчанам о том, что  потерпевший   не достоин занимать должность старосты поселка. Причина – он похитил принадлежавшие ей семь голов крупного рогатого скота, продал полученное после убоя мясо, а также осуществляет незаконный сбыт наркотических средств.

В результате  отношении потерпевшего, не привлекавшегося к административной либо уголовной ответственности за хищение имущества и сбыт наркотических средств, являющегося старостой поселка, распространены заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство  потерпевшего, как гражданина и представителя общественности названного поселка, а также подрывающие его репутацию и авторитет.

Староста  обратился за защитой в правоохранительные  органы, в отношении женщины  возбудили уголовное  дело.

Мировой судья, рассмотревший уголовное  дело в  первой  инстанции,  квалифицировал  действия пенсионерки  по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ – «клевета». Женщине назначено наказание в виде штрафа в размере 30 000 руб с  рассрочкой  выплаты штрафа на  8 месяцев.

Вместе с тем, мировой судья  частично освободил осужденную  от  возмещения   процессуальных   издержек, взыскав  с нее 7 000 руб в доход федерального бюджета,  а 13 685,6 рублей  постановил отнести за счет средств федерального бюджета.

Адвокат  осужденной обжаловал   приговор   мирового судьи в части  размера  штрафа, который   просил уменьшить, а также в полном объеме освободить  от возмещения процессуальных издержек. Потерпевший  также  не  согласился  с  приговором  мирового судьи, указав в апелляционной  жалобе, что действия женщины  должны быть квалифицированы как более тяжкое преступление.

Апелляционным  постановлением  Баунтовского районного суда  приговор мирового судьи  в отношении женщины оставлен без изменения, апелляционные жалобы – без удовлетворения.  Постановление вступило в  законную  силу.

Фото: pixabay.com
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