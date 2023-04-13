Общество 13.04.2023 в 09:45

Главный судебный пристав Бурятии и детский омбудсмен примут граждан по вопросам взыскания алиментов

Можно задать вопросы по иным категориям исполнительных производств, затрагивающим интересы детей
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Главный судебный пристав Бурятии и детский омбудсмен примут граждан по вопросам взыскания алиментов
Совместный прием граждан по вопросам взыскания алиментов и иным категориям исполнительных производств, затрагивающим интересы детей, проведут 18 апреля главный судебный пристав Бурятии Пётр Ертанов и уполномоченный по правам ребенка  в Бурятии Наталья Ганькина, сообщили в УФССП по Бурятии.

Прием состоится с 14:00 до 16:00 в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Республике Бурятия по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Лимонова, д.5, стр. 1.

Предварительная запись по телефону 8 (3012) 28-94-00.

Фото: УФССП по Бурятии

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с 12 по 18 апреля

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