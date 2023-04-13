Общество 13.04.2023 в 10:00
«Перегибы не нужны»
Глава Бурятии высказался по поводу судебных решений в отношении врачей
Текст: Номер один
Во время интервью региональных телеканалов с главой Бурятии журналисты поинтересовались позицией Алексея Цыденова к приговорам, вынесенным в отношении медиков. Отвечая на него, Алексей Цыденов подчеркнул, что «вопрос необходимо решать в правовом поле через апелляцию в судах высшей инстанции», сообщила его пресс-служба.
«Если говорить с точки зрения отношения непосредственно к вопросу, то уже есть перегиб. Мы понимаем, что наши врачи работают в непростых условиях. Если врач осознанно ведет себя так, что это приводит к трагедии, то человек должен отвечать. Но случаются такие обстоятельства, когда сложно как-то предусмотреть, а здоровье человека имеет свои особенности, и иногда происходят какие-то исключения. И если за каждое исключение карать врача, мы останемся без врачей. Перегибы не нужны ни в сторону халатности врачей, ни в сторону карательных мер в отношении врачей. И здесь в любом случае нужно правовое решение и здравый взвешенный подход», - отметил он.
Как сообщал «Номер один», врачи Бурятии обеспокоены обвинительными приговорами свои коллегам. В частности, медики требуют пересмотреть приговоры по делу о смерти ребенка в детской больнице.
Министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова вступилась за осужденных медиков. Она опасается, что приговоры приведут к оттоку кадров из здравоохранения.
Фото: egov-buryatia.ru
«Если говорить с точки зрения отношения непосредственно к вопросу, то уже есть перегиб. Мы понимаем, что наши врачи работают в непростых условиях. Если врач осознанно ведет себя так, что это приводит к трагедии, то человек должен отвечать. Но случаются такие обстоятельства, когда сложно как-то предусмотреть, а здоровье человека имеет свои особенности, и иногда происходят какие-то исключения. И если за каждое исключение карать врача, мы останемся без врачей. Перегибы не нужны ни в сторону халатности врачей, ни в сторону карательных мер в отношении врачей. И здесь в любом случае нужно правовое решение и здравый взвешенный подход», - отметил он.
Как сообщал «Номер один», врачи Бурятии обеспокоены обвинительными приговорами свои коллегам. В частности, медики требуют пересмотреть приговоры по делу о смерти ребенка в детской больнице.
Министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова вступилась за осужденных медиков. Она опасается, что приговоры приведут к оттоку кадров из здравоохранения.
Фото: egov-buryatia.ru