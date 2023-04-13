Общество 13.04.2023 в 10:56

В Бурятии стали больше насиловать и хулиганить

При этом сократилось число убийств, грабежей и краж
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии стали больше насиловать и хулиганить
В январе–марте 2023 года в Бурятии зарегистрировано 4630 преступлений, что на 3,5% меньше, чем в аналогичном периоде 2022 года, сообщили в республиканской прокуратуре.

Сократилось количество тяжких и особо тяжких преступлений (-0,4%), убийств и покушений на убийство (-30%), грабежей (-16%), краж (-11%), преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (-4%), оружия (-41%).

При этом отмечается рост изнасилований и покушений на изнасилование (+8%), мошенничеств (+49%), вымогательств (+67%), хулиганств (+100%).

Снизилось число преступлений, совершенных в общественных местах (-0,8%). Их удельный вес в общем количестве зарегистрированных преступлений составил 25,8%.

Возросло на 22,6% количество преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

Фото: pixabay.com
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