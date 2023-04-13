Общество 13.04.2023 в 12:20

БГСХА вошла в первую группу по размерам гранта «Приоритет 2030. Дальний Восток»

Объем финансирования академии превышает 316 млн руб, что станет импульсом для развития вуза
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БГСХА вошла в первую группу по размерам гранта «Приоритет 2030. Дальний Восток»
Бурятская государственная сельскохозяйственная академия имени В.Р. Филиппова успешно защитила отчёт о реализации программы «Приоритет 2030. Дальний Восток» за 2022 год и по результатам рейтинга вошла в первую группу по размерам гранта с объемом финансирования 316,246 млн руб на основании единогласного решения комиссии министерства науки и высшего образования РФ, сообщили в пресс-службе вуза.

Участие в программе «Приоритет 2030. Дальний Восток» стало мощным импульсом для развития Академии, дало возможность обучения сотрудников в ведущих университетах и научных центрах России, способствует повышению академической мобильности, мотивации молодых учёных заниматься прикладными научными исследованиями в области сельского хозяйства, разрабатывать технологии возделывания лекарственных трав в рамках стратегического проекта «БайкалБиоФарм. Лекарственное растениеводство».

Академия увеличила количество заявок на гранты агротехнологического и социального предпринимательства и долю внебюджетных средств. Формируется новая образовательная модель, которая позволит выпускникам академии приобрести необходимые навыки и умения, помогающие достичь успеха на современном рынке труда. Улучшается инфраструктура академии, обновляется учебное и научное оборудование.

Это направление работы БГСХА создаёт будущее для сельских территорий республики, позволяет осуществить вклад в развитие биофармкластера региона, убеждает молодёжь учиться, работать и развиваться на Дальнем Востоке.

Как сообщили в минобрнауки РФ, теперь в специальном треке задействованы 12 университетов Дальнего Востока. Всего же в «Приоритете 2030» участвуют 15 дальневосточных вузов, где три  вуза — получатели базовой части гранта.

«Запуская программу «Приоритет 2030» по поручению президента России Владимира Путина нам было важно максимально усилить специализацию вузов и развить перспективные направления подготовки. Для университетов Дальнего Востока это вдвойне актуально: регион необходимо обеспечить современной образовательной инфраструктурой, создать максимальные возможности для учебы, работы и жизни молодежи. Благодаря нацпроекту «Наука и университеты» в этом году уже 15 дальневосточных вузов получат гранты. В 2023 году по программе «Приоритет 2030» им будет направлено более 2,5 млрд рублей. Кроме этого, дальневосточный трек программы усилит в регионе связку науки, бизнеса, государства и общества, что отвечает целям Десятилетия науки и технологий», — отметил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Фото: БГСХА
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