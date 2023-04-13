Павел Акилин: «Готовим Бурятию к модернизации электросетей»

Энергетики Бурятии уже готовятся к масштабной стройке в рамках реализации проекта «Чистый воздух», который подразумевает перевод Улан-Удэ с печного отопления на электрическое. Об этом заявил генеральный директор компании «Россети Сибирь» Павел Акилин, который прокомментировал телеинтервью главы Бурятии Алексея Цыденова местным телеканалам, сообщили в пресс-службе компании.Напомним, накануне глава Бурятии Алексей Цыденов в интервью республиканским телеканалам рассказал, о скором переводе частного сектора столицы республики на электроотопление. Первой площадкой реализации проекта «Чистый воздух» станет Левобережье Улан-Удэ«Уже в этом году у нас начинается проектирование перевода частного сектора на электроотопление. Потребуется модернизация более тысячи километров сетей. На что предусмотрено более 8 млрд рублей. Это как раз то, что приносит нам проблемы зимой в виде копоти. Всем нужен чистый воздух. Все будет зависеть от темпа работ. Невозможно же будет отключить от электроэнергии весь город разом, чтобы начать делать. Работы можно проводить только летом. Полное завершение работ планируется через 4 года. Но начинаем уже в этом», - сказал Алексей ЦыденовДля более качественного расчета потребностей в мощности специалисты филиала компании «Россети Сибирь» - «Бурятэнерго» в ближайшее время будут тесно взаимодействовать с потребителями Левобережья, которое и станет первой площадкой модернизации электросетей.«Сейчас нам предстоит реализовать большой объем работы по проектированию и реконструкции электросетевого хозяйства. Приступаем к подготовке проектно-сметной документации и, с учётом сжатых сроков и высокой социальной значимости проекта, привлекаем к этому большому делу наших лучших специалистов из других филиалов. Вместе с правительством Бурятии мы определили, что в первый этап проекта войдет территория частного сектора Левобережья», – рассказал генеральный директор компании «Россети Сибирь» Павел Акилин.Он также отметил, что рассчитывать будут не только необходимую мощность для уже существующих домовладений, но и учтут те потребности, которые появятся при развитии Левого берега в перспективе. Сами же строительно-монтажные работы по первому этапу начнутся в 2024 году.Фото: «Россети Сибирь»