ОНФ Бурятии: улица Трубачеева не должна была закрываться

Активисты ОНФ провели рабочее совещание с представителями администрации Улан-Удэ, Минтранса Бурятии, Общественной палаты и ОАО «Хотьковского автомоста» – компании, занимающейся строительством третьего моста через Уду в столице Бурятии.

Отклонения от проекта

- К нам поступает множество жалоб от улан-удэнцев, проживающих по улицам Трубачеева и Левченко – люди терпят неудобства из-за работ на дорожной сети. В ближайшее время будет перекрыт еще ряд улиц. Хотелось бы услышать, какие меры по организации движения и безопасности как пешеходов, так и автомобилистов будут приниматься, согласовано ли это с уполномоченными органами и соответствует ли это тем проектам, которые изначально готовились, - обратился к собравшимся сопредседатель ОНФ по Республике Бурятия, заместитель председателя Общественной Палаты Республики Бурятия Максим Киреенко.

Максим Киреенко внимательно изучил проектную документацию по строительству третьего моста в Улан-Удэ и обнаружил там любопытные вещи. Оказывается, улица Трубачеева не должна была закрываться для проезда полностью.

- Согласно проектной документации, размещенной на сайте госзакупок, указано, что в период проведения работ по улице Трубачеева перекрытие будет осуществляться двумя этапами. При первом этапе перекрывается одна часть улицы Трубачеева, в это время организуется объезд по левой стороне, в направлении центра города. В дальнейшем закрывается левая сторона, но открывается правая сторона. Также в проекте указано, что должны быть организованы технические средства дорожного движения, указано, как должен выглядеть настил по Лебедева, но ничего этого нет, - сообщил активист.

Сейчас, напомним, движение по указанному участку дороги полностью закрыто.

Общественники отметили, что закрытие дороги не согласовывалось с мнением общественности и не проходило общественных слушаний.

- Судя по всему, в угоду подрядчику, чтобы не разбивать проект на два этапа, заказчик выделил земельный участок и предоставил во временное пользование «Хотьковскому автомосту», - отметил Максим Киреенко.

Речь идет о том, что, согласно проектной документации, отвод земельных участков во временное пользование, не занятых для строительства, не предусматривался. В действительности же перекрыта вся улица.

Куда хочу, туда и еду

Помимо того, что власти закрыли всю улицу для движения автотранспорта, они не продумали должным образом удобную схему объезда.

Сейчас многие автомобилисты, не желая стоять в пробках на улице Терешковой, проезжают по ул. Бийская, которая не рассчитана на большой поток транспорта. В результате опасности подвергаются жители улиц Бийская и Трубачеева.

- Дорога по улице Бийская не приведена в нормативное состояние. Кроме того, мы обнаружили противоречащие друг другу дорожные знаки на ул. Трубачеева. К примеру, возле заправки, на выезде поставили знак запрещающий проезд. Знак «Кирпич» был актуален тогда, когда Трубачеева была открыта и люди с одной стороны на заправку въезжали, а с другой выезжали. Сейчас заправка стала тупиковой – люди заехали, а выехать не могут, - отметил Максим Киреенко несогласованность дорожных знаков.

Общественники сообщили, что власти города после жалоб горожан грунтовые участки временного объезда выровняли грейдером и отсыпали гравием, а на одном из них срезали косогор. Благодаря этому дорога стала шире и в целом удобнее и безопаснее для водителей. Однако летом жителей ждут клубы пыли.

Также активно на доставленные неудобства жалуются жители улицы Левченко. Улицу Левченко отремонтировали в 2018 году, но сейчас ее снова раскопали – потраченные на новый асфальт бюджетные деньги просто вылетели в трубу. Заинтересовало общественников также и то, что информация о торгах по прокладке теплотрассы на Стеклозавод нигде не размещена.

- Контракт на 850 млн заключен с единственным поставщиком. Мы запросим проектную документацию, чтобы проверить ее соответствие ходу выполняемых работ, а также зададим вопрос о том, почему нельзя было провести работы по замене тепломагистрали до того, как на Левченко положили новый асфальт, - подчеркнул Максим Киреенко.

Заместитель председателя комитета по строительству Максим Большаков пояснил, что в 2018 году, когда проводился ремонт улицы Левченко, никто не знал, что поселок Стеклозавод решат подключить к централизованному отоплению.

На совещании представитель заказчика - исполняющий обязанности руководителя ГКУ «Бурятрегионавтодор» Игорь Петров заявил, что земельный участок по улице Трубачеева был передан компании для «гарантии качества и безопасности производимых работ».

- У нас выкопал котлован глубиной шесть метров, поэтому мы и решили перекрыть улицу, чтобы никто не пострадал. Кроме того, появляются новые, необозначенные в проекте инженерные сети, - сообщил представитель фирмы.

Другие представители Бурятрегионавтодора подтвердили – при разработке траншей под переустройство сетей водоснабжения и канализации строители находят много неучтённых коммуникаций, которых нет на картах, а изменения в проект вносятся по ходу работ. Получается, что проект, на разработку которого потратили порядка 100 млн рублей, не соответствует действительности.

Найти виновного в том, что проект отклоняется от реального положения дел, не удалось. Некоторые участники совещания предложили виновным во внезапном появлении неучтенных сетей сделать Сталина.

- Я не услышал внятного ответа от Бурятрегионавтодора относительно организации дорожного движения, также остался без ответа вопрос об общественных слушаниях, которые не были проведены и, наконец, несоответствие проекта проводимым работам. Мы будем обращаться в Прокуратуру Республики с целью установления правомерности сложившейся ситуации, - подытожил сопредседатель ОНФ по Республике Бурятия Максим Киреенко.

Кроме того, Бурятрегионавтодор опять таки в угоду Хотьковскому автомосту планирует вторым этапом перекрыть перекресток ул. Ключевская – ул. Сахьяновой, объезд будет по ул. Дарханская и Жердева, улицы узкие с одной полосой движения в каждом направлении. Это неизбежно приведет к заторам и автомобилисты, которых Петров назвал нигилистами, будут искать пути объезда в том числе через дворы.