Общество 13.04.2023 в 14:21

Жителей Улан-Удэ напугала мутная вода с привкусом железа

«Водоканал» сообщил, что вины предприятия в этом нет
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Текст: Константин Воронов
Жителей Улан-Удэ напугала мутная вода с привкусом железа
12 апреля в диспетчерскую службу «Водоканала» Улан-Удэ поступила заявка о мутной воде в кранах жителей сотых кварталов. Лаборатория и аварийно-восстановительные бригады предприятия оперативно выехали для проверки объектов в 105, 106 и 113 микрорайоны.

Как рассказали на предприятии, обследование сетей каких-либо утечек не выявило - все трубопроводы и оборудование работают в штатном режиме. При этом в заявке управляющих компаний было обозначено порядка 12 многоквартирных домов, где текла мутная вода. Однако по факту экстренные лабораторные исследования показали наличие мутности в холодной воде только в двух домах в 105-м микрорайоне.

- Каких-либо аварийных ситуаций на сетях предприятия не выявлено. Отбор проб воды не показал каких-либо отклонений от норм СанПиН. По факту, в двух домах наблюдалось незначительная мутность воды и привкус железа, - сообщил заместитель главного инженера по водоснабжению МУП «Водоканал» Игорь Воробьев.

Как говорят специалисты предприятия, причина мутности воды - высокий износ внутридомовых сетей. Кроме того, внутридомовые трубопроводы должны проходить ежегодную плановую промывку, которую обязана делать обслуживающая дом управляющая компания. Если ресурсные сети городского «Водоканала» промываются в строгом соответствии с графиком - не реже одного раза в месяц, то сказать о том, как обстоят дела с промывкой внутридомовых сетей невозможно.

- Все зависит от управляющих компаний. В данном случае мы не можем сказать, когда на этом участке осуществлялась плановая промывка внутридомовых сетей. Само наличие мутности - признак того, что уже очень давно, - отметил Игорь Воробьев.
 
Чтобы дополнительно обезопасить горожан, специалисты «Водоканала» провели дезинфекцию и промывку сетей через пожарный гидрант в сотых кварталах, в том числе, и в 105-м микрорайоне.

Фото: «Номер один»
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