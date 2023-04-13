Общество 13.04.2023 в 14:26

В Улан-Удэ продолжается вакцинация от клещевого энцефалита

Только за один день прививку от клещевого энцефалита поставили свыше ста сотрудников «Водоканала»
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В Улан-Удэ продолжается вакцинация от клещевого энцефалита
В Улан-Удэ Только за один день прививку от клещевого энцефалита поставили свыше ста сотрудников «Водоканала», в том числе и руководители, сообщили на предприятии.

«Ежегодно наши сотрудники, которые подвержены риску укуса клещей, работающие на водозаборах, насосных станциях или очистных сооружениях, в обязательном порядке проходят вакцинацию. В связи с тем, что мы взяли курс на общее оздоровление коллектива, в том числе на профилактику каких-либо серьёзных заболеваний, было принято решение об организации вакцинации не только для определённого круга наших рабочих, а для всего персонала. Прививка ставится абсолютно бесплатно», - говорит директор МУП «Водоканал» Дмитрий Скакалин.

Перед вакцинацией в обязательном порядке проводится профилактический осмотр врача с целью исключения заболеваний в острой стадии, термометрия и объективный осмотр органов и систем.

Из-за огромного количества желающих завтра вакцинация будет продолжена. Ещё 100-150 сотрудников «Водоканала» смогут бесплатно привиться от клещевого энцефалита.

Вторая вакцинация для сотрудников будет проведена строго по графику через месяц - 12 мая, а третья - через год.

Энцефалит является опасным инфекционным заболеванием, при котором поражается центральная и периферическая нервная система. Основными его переносчиками являются клещи. Ежегодно врачами фиксируется более 10 тысяч случаев заражения. Именно поэтому вакцинация от энцефалита позволяет существенно снизить количество заболевших и предотвращает серьёзные осложнения патологического состояния. Стойкий иммунитет формируется после двух доз препарата, антитела к вирусу клещевого энцефалита обнаруживаются более чем у 99% привитых.

Фото: ulan-ude-info.ru
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инфекции энцефалит вакцинация

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