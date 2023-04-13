Общество 13.04.2023 в 15:28

Мэр Улан-Удэ: Дети наших защитников должны учиться в достойных условиях

В микрорайоне Звездный открылся филиал Детской школы искусств
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Текст: Константин Воронов
Мэр Улан-Удэ: Дети наших защитников должны учиться в достойных условиях
В Улан-Удэ в микрорайоне Звездный открылся филиал Детской школы искусств №10 (ДШИ) в здании бывшего детского сада. Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков принял решение провести здесь масштабный капитальный ремонт. И вчера, в День космонавтики, в Звездном распахнула двери единственная школа дополнительного образования для детей и взрослых.

- Очень символично, что в День космонавтики здесь, в микрорайоне Звездный, мы с вами открываем детскую школу искусств, большой дом для наших детей! В новой замечательной школе искусств созданы все условия. Я надеюсь, не только детишки, но и родители найдут здесь себе занятие. Сейчас наши воины, наши земляки, да и все Вооруженные силы страны выполняют сложные боевые задачи, а наша задача – приложить все усилия, чтобы дети наших защитников учились в хороших условиях, - подчеркнул Игорь Шутенков.


Раньше школа была расположена на первом этаже жилого дома и занимала четыре квартиры площадью чуть более 200 кв.м. В 2020 году городу передали здание бывшего детского сада Минобороны площадью более 1000 кв.м. 1987 года постройки. После чего мэр Улан-Удэ принял решение отдать это здание ДШИ №10 и провести капитальный ремонт, которого не было здесь более 35 лет.

- В нашем городке Звездный сегодня два важных события – это День космонавтики – боевые расчеты войсковой части 14129 принимали активное участие в обеспечении этого события мирового масштаба. И не менее важное событие для нашего городка – это открытие детской школы искусств, потому что мы долго ждали ее. Выражаю искреннюю благодарность мэру города Игорю Шутенкову и всей команде за кропотливую работу, которая была проделана здесь, - отметил командир воинской части, подполковник Валерий Снапков.

За время большого ремонта строители заменили инженерные сети, провели капитальный ремонт кровли, отмостков, входной группы, пандуса, стен, потолков и пола. Заменены окна, лестничные ограждения. Одновременно здание оборудовалось системами противопожарной сигнализации, средствами пожаротушения, охранной безопасности, наружного видеонаблюдения, домофонами и оборудованием для детей с ограниченными возможностями здоровья. Также школу искусств оснастили новой мебелью, специальным оборудованием для занятий хореографией и т.д. В общей сложности на обновление здания городской бюджет направил около 40 млн рублей.


Сейчас в школе обучаются 85 детей, которые занимаются живописью, хоровым пением, изобразительным искусством. В связи увеличением площадей откроются кружки по хореографии, театральному искусству, студии эстрады, фольклора, керамики, декоративно-прикладного искусства и т.д. Набор желающих поступить на эти направления в новом учебном году пройдёт уже в мае.

- Наша школа распахнула двери в прекрасный мир искусства. Я благодарна нашим родителям, которые терпеливо ждали вместе с нами этого дня. Впереди у нас большие планы и прекрасное будущее, - сказала директор ДШИ №10 Евгения Гергенова.


В заключении Игорь Шутенков подчеркнул, что администрация города и правительство республики подходит к развитию отдаленных территорий комплексно.

- Буквально недавно мы с вами открыли после большого ремонта школу №24, которая не ремонтировалась с 1966 года, построили совершенно новый детский сад «Светлячок», силами Минобороны произведена модернизация котельной, и теперь тепло поставляется и в социальные объекты, и в квартиры постоянно и бесперебойно. Мы запустили сюда новые автобусы «Волгабас» и принимаем решение, чтобы увеличить количество автобусов на вашем направлении. Мы прилагаем все усилия для того, чтобы наши жители жили и учились в комфортных, достойных условиях, - подчеркнул Игорь Шутенков.

Фото: мэрия Улан-Удэ

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