Жители Улан-Удэ доплатят за холодную зиму

В начале апреля все улан-удэнцы проживающие в домах, где есть общедомовые приборы учета тепла, получили дополнительные счета на оплату. Сумма зависит от площади квартиры. Так, собственники двухкомнатных квартир обязаны заплатить порядка 5 тыс. рублей единовременно. И это сверх ежемесячного платежа, который, к слову, также стал выше прежнего. Особенно не рады такому «сюрпризу» пенсионеры, для них новый платеж стал ощутимой тратой и составляет около трети пенсии.«Письма счастья» пришли в начале апреля многим горожанам. «Вам произведена корректировка по ОДПУ за услугу «отопление» в сумме…» - так выглядят СМС-сообщения от ПАО «ТГК-14». Читатели «Номер один» стали обращаться в нашу редакцию с одними и теми же вопросами.- Мы и так весь год платим по большим нормативам. Суммы, которые перечисляем ТГК-14, и без того всегда одни из самых высоких в платежках. Почему одновременно повысили и ежемесячную плату, да еще и выкатили нам дополнительные счета? Это вообще законно? – возмущаются улан-удэнцы.Как разъяснили в ПАО «ТГК-14», дополнительные начисления пришли тем жителям многоквартирных домов, где есть общедомовые приборы учета тепловой энергии.- В соответствии с п. 42 (1) Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 354, оплата коммунальной услуги по отоплению на территории Бурятии должна осуществляться равномерно в течение календарного года. При наличии в многоквартирном доме общедомового прибора учета тепловой энергии по истечении года его работы ПАО «ТГК-14» производит корректировку размера платы за отопление.Корректировка производится исходя из фактического объема тепловой энергии, потребленного по показаниям ОДПУ. Она может быть как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения, в зависимости от затраченного многоквартирным домом объема тепловой энергии, - сообщили в пресс-службе ТГК-14.Но, судя по звонкам наших читателей, ни один из них не столкнулся с уменьшением размера оплаты. Как считают энергетики, на это есть ряд объективных причин.- На рост объема потребления тепловой энергии в отопительный сезон 2022/2023 повлияло:- увеличение продолжительности отопительного сезона на десять дней, согласно распоряжению Администрации города Улан-Удэ;- сложившиеся погодные условия. Например, ноябрь 2022 года был холоднее ноября 2021 года на два градуса, декабрь 2022 года холоднее предыдущего на один градус, январь 2023 холоднее на четыре градуса.Также объем потребления тепловой энергии зависит от состояния внутренних коммуникаций дома, его теплоизоляции, регулировки температуры в помещениях. Ответственность за это несут управляющие организации.Что касается увеличения ежемесячного платежа, этот рост в компании объяснили так: «ТГК-14 напоминает, что с 1 декабря 2022 года увеличился тариф на тепловую энергию в соответствии с Приказом РСТ РБ, что влияет на размер начислений».Для того, чтобы не возникла задолженность из-за неспособности населения выплатить разово незапланированные суммы, в ТГК-14 предлагают оформить соглашение о реструктуризации задолженности.- Согласно Жилищному кодексу РФ, плату за жилое помещение и коммунальные услуги необходимо вносить до десятого числа месяца, следующего за расчетным. В случае если возможности внести платеж своевременно нет, можно обратиться в ТГК-14 для заключения соглашения о реструктуризации задолженности. Оно позволяет оплачивать услуги теплоэнергетиков в рассрочку и дает возможность получить субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг. При наличии вопросов, касающихся начислений, жители могут обратиться в call-центр ТГК-14 по номерам: 27-82-01 и 27-82-02 либо в абонентский пункт на пр. 50-летия Октября, 26 Б, - сообщают в ПАО «ТГК-14».В каждом многоквартирном доме есть общедомовое имущество (подъезды, подвалы, а где-то лифты), которое нужно освещать, отапливать и убирать. Расходы на содержание данного общего имущества распределяют между собственниками пропорционально площади квартиры. Как правило, оплата за данную статью расходов приходит ежемесячно и редко превышает пару сотен рублей. Однако, как мы видим, в этом году все стало иначе. В апреле баснословные платежки пришли не только за тепло, но и за свет. Доначисления за электричество тоже не порадовали горожан, в некоторых домах обычные суммы завышены двукратно.Раньше долги за любой перерасход общих ресурсов приходилось гасить управляющим организациям. Теперь же все траты легли на собственников квартир.Юрист Владимир Дашиев разъясняет механизм нововведений: «С 01 сентября 2022 года действует новый порядок расчета за ЖКУ. Он утвержден Постановлением Правительства РФ № 92 от 3 февраля 2022 года. В новом документе уточняется перерасчет платы жильцов за ОДН и детализируется порядок оплаты. Изменения в первую очередь коснутся тех, кто платит по нормативам. Теперь суммы в платежках таких пользователей будут периодически корректироваться, чтобы приблизить расходы к фактическому потреблению.По умолчанию такой перерасчет будет проводиться раз в год, но жильцы на собраниях собственников могут утвердить и свой, более частый график сверок с данными общедомовых счетчиков. Размер платы за общее имущество, согласно нововведению, будет отражен в квитанции отдельной строкой по каждому виду коммунальных ресурсов: «холодная», «горячая вода», «электроэнергия».Принятое в сентябре постановление говорит, что при расчетах надо ориентироваться на фактическое потребление - это основное нововведение. Если в доме не установлен прибор учета, расчеты, как и прежде, будут производиться по нормативам. В этом случае собранием собственников нужно принять решение об установке такого прибора.Если общедомовой прибор учета уже установлен, но плата за ОДН начисляется по нормативам, собрание собственников тоже потребуется.- Надо провести общее собрание, где определить, какой способ из начислений перерасчета за ОДН выбрать. Например, можно весь год расходы на ОДН считать по среднему показателю, а в конце года корректировать. Делать корректировку можно чаще: через определенные периоды или каждый месяц по факту считать. Если собственники не определились с периодичностью, перерасчет по умолчанию будет ежегодным. Кроме того, необходимо выявлять тех, кто не подает показания вовремя, и фиксировать нерациональное использование, поскольку это все может повлиять на общие показания. Это все задача управляющих компаний и собственников, - разъясняет юрист.Если в многоквартирном доме не проводились соответствующие собрания и люди впервые слышат о том, что у них установлен общедомовой прибор учета, юрист советует выяснить некоторые вопросы, прежде чем платить по новым счетам.- Чтобы показания считать действительными, ресурсоснабжающая организация должна соблюсти ряд требований. Относительно конкретного общедомового прибора учета они должны заключать договор с уполномоченным лицом (в зависимости от того, какой способ управления выбран жильцами дома), чаще всего речь идет об управляющей организации. О вводе в эксплуатацию прибора учета они обязаны оповещать заблаговременно, сообщить о времени и месте ввода в эксплуатацию прибора учета. При этом должны быть доказательства того, что ими заблаговременно уведомлены уполномоченные лица. И должен быть вовремя заключен договор с управляющей компанией (или собственниками – если ими выбран прямой способ управления), с ресурсоснабжающей организацией. Чтобы улан-удэнцам проверить законность введения в эксплуатацию общедомового прибора учета, можно написать письмо в жилинспекцию. Если эти требования не соблюдены, тогда жилинспекция внесет представление, а вас уведомит о результатах проверки и принятых мерах. Если прибор введен с нарушением вышеозвученных требований, то и требования ТГК-14 или других ресурсоснабжающих организаций о доплате за ОДН будут незаконными и необоснованными, - говорит Владимир Дашиев.Правозащитница Аграфена Грудинина советует горожанам проверять все расчеты самостоятельно.- Было бы правильнее жителям самим проверить показания ОДПУ в холодные месяцы, а не верить на слово. Можно сравнить для примера показания зимы 2021 и 2022 годов. Для этого и нужен Совет дома, представители которого должны каждый раз присутствовать при снятии показаний ОДПУ вашей управляющей компанией. Показания прибора учета снимают представители ТГК и УК, присутствие представителя Совета дома могло снять все спорные вопросы по завышению начисления оплаты. Также важно выяснить вопрос, проводился ли в подвальном помещении ремонт инженерного оборудования по тепло- и водоснабжению перед установкой ОДПУ? Если нет, то собственникам нужно потребовать и проконтролировать его проведение, - советует юрист Аграфена Грудинина.Напомним, согласно Жилищному кодексу, создание Совета многоквартирного дома - обязанность собственников. Похоже, что новые законы все больше способствуют тому, чтобы в каждом доме не только существовали, но и эффективно действовали свои Советы, которые бы следили за порядком в доме и работой своей «управляшки». Иначе за все дыры, сквозняки или протекающие трубы в доме будут отвечать кошельком исключительно сами собственники. На радость ресурсоснабжающих организаций, которые как получали, так и планируют получать с горожан немалую прибыль.Фото: russianstock.ru