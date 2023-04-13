Бомж забил бомжа табуретом в самом центре Улан-Удэ

В Улан-Удэ завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 20-летнего бездомного молодого человека, обвиняемого в «умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего смерть потерпевшего», сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.Следствием установлено, что обвиняемый проживал в одном из заброшенных домов на улице Некрасова в центре Улан-Удэ с двумя бездомными знакомыми мужчинами. Утром 6 февраля нынешнего они распивали спиртные напитки. Днем на фоне алкогольного опьянения между молодым человеком и одним из мужчин произошла ссора, переросшая в потасовку. В ходе нее обвиняемый повалил противника на пол и с силой нанес ему множество ударов кулаками, ногами и металлическим табуретом по голове и другим частям тела. От полученных повреждений 46-летний потерпевший скончался на месте происшествия.Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото: buryatia.sledcom.ru