Общество 13.04.2023 в 17:16

Бомж забил бомжа табуретом в самом центре Улан-Удэ

Молодой человек, обвиняемый в убийстве на Некрасова, предстанет перед судом
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Текст: Номер один
Бомж забил бомжа табуретом в самом центре Улан-Удэ
В Улан-Удэ завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 20-летнего бездомного молодого человека, обвиняемого в «умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего смерть потерпевшего», сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.

Следствием установлено, что обвиняемый проживал в одном из заброшенных домов на улице Некрасова в центре Улан-Удэ с двумя бездомными знакомыми мужчинами. Утром 6 февраля нынешнего они распивали спиртные напитки. Днем на фоне алкогольного опьянения между молодым человеком и одним из мужчин произошла ссора, переросшая в потасовку. В ходе нее обвиняемый повалил противника на пол и с силой нанес ему множество ударов кулаками, ногами и металлическим табуретом по голове и другим частям тела. От полученных повреждений 46-летний потерпевший скончался на месте происшествия.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: buryatia.sledcom.ru
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