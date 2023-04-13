Пенсионеры-погорельцы из Улан-Удэ через суд добились права на новое жилье

Весной 2017 года в многоквартирном доме, где проживали пенсионеры, произошел пожар, в результате которого он пришел в негодность. Через полтора года дом признали аварийным и подлежащим сносу. Жильцов аварийного дома планировалось расселить до конца 2021г. Однако дом до сих пор не снесли, а людей не расселили.

В феврале 2021 года Советский районный суд возложил на мэрию обязанность провести действия по принятию решения по изъятию для муниципальных нужд земельного участка, на котором расположен аварийный жилой дом.

В мае 2022 года мэрия приняла распоряжение об изъятии для муниципальных нужд вышеуказанного земельного участка.

- Однако до настоящего времени истцам не направлено уведомление о заключении соглашения о выкупной стоимости квартиры. Бездействие органов местного самоуправления является незаконным и необоснованным, поскольку трехлетний срок после издания распоряжения от 5 мая 2022г., в течение которого ответчик намеревается направить соглашение об изъятии, является неразумным сроком, - следует из материалов дела.

Представитель прокуратуры и истцы попросили суд обязать мэрию направить проект соглашения об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд в течение шести месяцев с момента вступления решения суда в законную силу.

Представитель мэрии в суде поясняла, что все необходимые меры принимаются, а для определения размера возмещения «требуется провести закупку в соответствии с законодательством, которым предусмотрены соответствующие сроки».

Райсуд удовлетворил иск пенсионеров.

- Суд посчитал, что трехлетний срок действия решения об изъятии земельного участка не свидетельствует о необходимости заключения с собственником жилья соглашения о выкупе лишь по истечении этого срока, - следует из материалов дела.

Чиновники подали апелляцию в Верховный суд, просили отказать истцам в удовлетворении исковых требований.

Верховный суд пришел к выводу о том, что процедура изъятия земельного участка, состоящая из ряда последовательных действий должна производиться поэтапно.

- Вместе с тем, осуществление мероприятий должно производиться в пределах разумных сроков. И в данном случае нельзя не принять во внимание, что истцы не по своей вине лишились жилья в апреле 2017г. Только через полтора года после случившегося пожара, в результате которого многоквартирный дом был приведен в негодность, дом был признан аварийным и подлежащим сносу. Еще через четыре года после признания дома аварийным, после вмешательства прокуратуры, муниципалитет принял решение об изъятии земельного участка, жилых помещений, хотя было очевидно, что собственники жилых помещений мер к сносу дома принимать не будут. Фактически на сегодняшний день истцы уже шесть лет находятся без жилья. С учетом возраста истцов, значимости такого фактора жизнедеятельности как жилище, невозможности обеспечения истцов иным жильем, кроме, как от государства, срок ожидания получения соглашения об изъятии имущества до мая 2025г. либо после этой даты разумным признать нельзя, - отметили судьи.

- Коллегия считает, что шестимесячный срок, установленный судом первой инстанции для исполнения настоящего судебного акта, является приемлемым сроком, - постановила коллегия Верховного суда.





Фото: "Номер один"