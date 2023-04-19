Обслуживание в поликлинике не по месту жительства

Вопрос: «Могу ли я обслуживаться в поликлинике не по месту жительства?»

Отвечает Помощник прокурора Советского района г. Улан-Удэ Юлия Хаджаева:

- Конституционное право граждан Российской Федерации на охрану здоровья обеспечивается оказанием государственными и муниципальными учреждениями здравоохранения бесплатной медицинской помощи. В соответствии с федеральным законодательством гражданин имеет право выбрать медицинскую организацию, а также врача, при условии его согласия.

Застрахованным лицам, в случае наступления страхового случая, обязаны бесплатно оказать медицинскую помощь в медицинских организациях на всей территории Российской Федерации.

От гражданина не могут требовать каких-либо объяснений по поводу причины смены поликлиники.

Чтобы прикрепиться к выбранной медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь амбулаторно, необходимо предоставить следующие документы:

- полис обязательного медицинского страхования;

- паспорт, временное удостоверение личности, на ребенка до 14 лет - свидетельство о рождении;

- законному представителю несовершеннолетнего - документ, удостоверяющий личность.

Если к медицинской организации нужно прикрепить ребенка, необходимо иметь при себе СНИЛС и документ, подтверждающий смену места жительства, если смена поликлиники происходит чаще одного раза в год из-за изменения места жительства.

Таким образом, при получении бесплатной медицинской помощи в рамках обязательного медицинского страхования граждане имеют право обратиться в медицинскую организацию, в том числе не по месту своей регистрации.