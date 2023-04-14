Общество 14.04.2023 в 09:06

В Бурятии растут два теленка-эмбриотрансферта

Минсельхоз республики раскрыл подробности внедрения технологии трансплантации эмбрионов скота
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В Бурятии растут два теленка-эмбриотрансферта
В июле 2022 года специалисты Госплемслужбы Бурятии совместно с племпредприятием «Барнаульское» провели первую в истории республики успешную трансплантацию эмбрионов крупного рогатого скота.

Трансплантация эмбрионов КРС молочного и мясного направления прошла в двух хозяйствах. Это ООО «Рубин» в Кабанском районе и ООО «Благодатное» в Бичурском районе. Эмбрионы получены от высокоценных родительских пар черно-пестрой, симментальской и казахской белоголовой пород, рассказали в ведомстве.



Первый теленок-эмбриотрансферт появился в ООО «Рубин». Первичный осмотр специалистов Госплемслужбы показал, что новорожденный бычок соответствует нормам. Теленок питается молоком коровы-реципиента и тем самым получает пассивный иммунитет, чтобы приспособиться к местным условиям обитания. Теленку всего 6 дней, но он существенно превосходит своих сверстников по внешним характеристикам, показывает интенсивный рост и хороший набор веса.

«Министерство сельского хозяйства и продовольствия Бурятии приняло решение применить технологию трансплантации эмбрионов высокой селекции для формирования качественного племенного ядра в молочном и мясном скотоводстве Бурятии. Это позволит скорейшими темпами нарастить высокопродуктивное стадо для племпродажи, в том числе и за рубеж. На сегодня поступают заявки на трансплантацию эмбрионов и от других хозяйств республики. Фермеры могут получить субсидии в размере 95% на покупку эмбрионов», - рассказал руководитель Госплемслужбы Баир Ласаранов.

Прошедшее в Улан-Удэ заседание подкомиссии по региональному и приграничному сотрудничеству Российско-Монгольской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству показало, что монгольские сельхозпроизводители заинтересованы в завозе племенного скота из Бурятии. Продажа племенного скота в Монголию будет способствовать реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Фото: Госплемслужба Бурятии
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агро животноводство эмбрионы

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