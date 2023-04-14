Общество 14.04.2023 в 09:37
Россия работает над вопросом таможенных льгот для монгольских товаров
В перечень товаров входят: кожа, шерсть, кашемир, мясо и мясопродукты, сообщил торгпред
Текст: Номер один
Российская Федерация работает над решением вопроса о таможенных льготах для монгольских товаров, соответствующих стандартным требованиям. В перечень таких товаров входят кожа, шерсть, кашемир, мясо и мясопродукты. Об этом заявил торговый представитель России в Монголии Максим Васильев в ходе встречи с руководством Национальной торгово-промышленной палаты Монголии (НТППМ), сообщает МОНЦАМЭ.
В ходе встречи стороны обсудили XVI Объединенный торгово-экономический форум Монголии, Китая и России, который пройдет в Улан-Баторе 8-10 июня этого года, и Научно-техническую выставку молодых инженеров в России, а также обменялись мнениями об участии представителей двух стран в международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2023.
В частности, должностные лица и предприятия Российской Федерации заявили о своем участии в международной выставке «Товары, услуги и технологии малого и среднего бизнеса 2023», которая будет организована в рамках XVI Объединенного торгово-экономического форума Монголии, Китая и России. Этот форум является традиционной международной коммуникационной площадкой для бизнеса и проводится под эгидой национальных торгово-промышленных палат трех стран.
Кроме того, в ходе встречи обсудили участие молодых инженеров из Монголии в Международной научно-технической выставке молодых инженеров, которая пройдет в Краснодаре в апреле этого года, а также участие крупных монгольских компаний и предприятий в международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2023 в Екатеринбурге 10-13 июля.
Президент НТППМ О.Амартувшин, в свою очередь, подчеркнул высокие ожидания участвующих сторон, поскольку Объединенный торгово-экономический форум Монголии, Китая и России проводится после пандемии. Он отметил, что на этом форуме будут обсуждаться вопросы транспортной логистики, свободной зоны и упрощения процедур торговли. «В ходе этого форума состоится деловая встреча, на которой монгольская сторона представит свои проекты по привлечению инвестиций в энергетический и инфраструктурный секторы, а также планирует обнародовать предложение о создании Делового совета Монголии, Китая и России», - добавил О.Амартувшин.
Фото: montsame.mn
В ходе встречи стороны обсудили XVI Объединенный торгово-экономический форум Монголии, Китая и России, который пройдет в Улан-Баторе 8-10 июня этого года, и Научно-техническую выставку молодых инженеров в России, а также обменялись мнениями об участии представителей двух стран в международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2023.
В частности, должностные лица и предприятия Российской Федерации заявили о своем участии в международной выставке «Товары, услуги и технологии малого и среднего бизнеса 2023», которая будет организована в рамках XVI Объединенного торгово-экономического форума Монголии, Китая и России. Этот форум является традиционной международной коммуникационной площадкой для бизнеса и проводится под эгидой национальных торгово-промышленных палат трех стран.
Кроме того, в ходе встречи обсудили участие молодых инженеров из Монголии в Международной научно-технической выставке молодых инженеров, которая пройдет в Краснодаре в апреле этого года, а также участие крупных монгольских компаний и предприятий в международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2023 в Екатеринбурге 10-13 июля.
Президент НТППМ О.Амартувшин, в свою очередь, подчеркнул высокие ожидания участвующих сторон, поскольку Объединенный торгово-экономический форум Монголии, Китая и России проводится после пандемии. Он отметил, что на этом форуме будут обсуждаться вопросы транспортной логистики, свободной зоны и упрощения процедур торговли. «В ходе этого форума состоится деловая встреча, на которой монгольская сторона представит свои проекты по привлечению инвестиций в энергетический и инфраструктурный секторы, а также планирует обнародовать предложение о создании Делового совета Монголии, Китая и России», - добавил О.Амартувшин.
Фото: montsame.mn