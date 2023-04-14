В Улан-Удэ приставы добились устранения недостатков в одной из новостроек

В Бурятии судебные приставы добились устранения строительных недостатков в одной из новостроек. В суд с исковым заявлением обратилась жительница Улан-Удэ, которая приобрела квартиру в многоэтажке. После заселения обнаружилась масса строительных дефектов, сообщили в республиканском управлении ФССП.Причем, дефекты обнаружили не только в жилом помещении. Огрехи застройщика были выявлены в подъезде и в подвале дома. Входная дверь в квартиру была более низкого качества, чем заявленная по проекту, фурнитура на окнах в трещинах, были проблемы с вытяжкой, водоотводами, общедомовыми приборами учета, аварийным освещением и радиаторами отопления в подъездах. Обращения к застройщику остались без ответа.Суд встал на сторону владелицы квартиры и обязал застройщика устранить все выявленные недостатки, подтвержденные экспертизой. Но даже решение суда не заставило организацию выполнить свои обязательства. Соответствующее исполнительное производство было возбуждено в межрайонном отделении судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств Улан-Удэ.«За неисполнение решения суда застройщик был привлечен к административной ответственности по статье 17.15 и выплатил штраф в размере 30 тысяч рублей, а также неоднократно получал предупреждения по статье 315 уголовного кодекса Российской Федерации. Помимо этого, после истечения срока, установленного должнику для добровольного исполнения требований исполнительного документа, организации пришлось оплатить исполнительский сбор в размере 50 тысяч рублей», - отметили в пресс-службе управления.Фото: УФССП по РБ