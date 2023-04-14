Общество 14.04.2023 в 10:26
В Бурятии фермера заставили сжечь трупы коров
Сельчанин избавился от павших животных, просто выбросив их на свалку
Текст: Константин Воронов
4 апреля инспектор Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии выехал на мусорный полигон в селе Бичура для проверки информации о появлении там трупов коров.
«Факт несанкционированного размещения биологических отходов подтвердился. Специалистами надзорного ведомства, государственной ветеринарной службы и администрации Бичурского района удалось установить владельца отходов по номерам бирок на трупах животных. Им оказался местный индивидуальный предприниматель, который вывез вместе с мусором на полигон трупы павших животных, шкуры, головы и копыта», - рассказали в Россельхознадзоре.
Фермеру объявили предостережение о недопустимости нарушения ветеринарного законодательства и выдали требование об уничтожении отходов, что он и сделал.
«10 апреля биологические отходы уничтожены методом сжигания», - сообщили в ведомстве.
В Россельхознадзоре напомнили, что за нарушение правил хранения и утилизации биоотходов предусмотрены штрафы.
Фото: Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии
«Факт несанкционированного размещения биологических отходов подтвердился. Специалистами надзорного ведомства, государственной ветеринарной службы и администрации Бичурского района удалось установить владельца отходов по номерам бирок на трупах животных. Им оказался местный индивидуальный предприниматель, который вывез вместе с мусором на полигон трупы павших животных, шкуры, головы и копыта», - рассказали в Россельхознадзоре.
Фермеру объявили предостережение о недопустимости нарушения ветеринарного законодательства и выдали требование об уничтожении отходов, что он и сделал.
«10 апреля биологические отходы уничтожены методом сжигания», - сообщили в ведомстве.
В Россельхознадзоре напомнили, что за нарушение правил хранения и утилизации биоотходов предусмотрены штрафы.
Фото: Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии