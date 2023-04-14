В Бурятии фермера заставили сжечь трупы коров

4 апреля инспектор Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии выехал на мусорный полигон в селе Бичура для проверки информации о появлении там трупов коров.«Факт несанкционированного размещения биологических отходов подтвердился. Специалистами надзорного ведомства, государственной ветеринарной службы и администрации Бичурского района удалось установить владельца отходов по номерам бирок на трупах животных. Им оказался местный индивидуальный предприниматель, который вывез вместе с мусором на полигон трупы павших животных, шкуры, головы и копыта», - рассказали в Россельхознадзоре.Фермеру объявили предостережение о недопустимости нарушения ветеринарного законодательства и выдали требование об уничтожении отходов, что он и сделал.«10 апреля биологические отходы уничтожены методом сжигания», - сообщили в ведомстве.В Россельхознадзоре напомнили, что за нарушение правил хранения и утилизации биоотходов предусмотрены штрафы.Фото: Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии