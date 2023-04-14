Общество 14.04.2023 в 11:07
Глава Бурятии о поддержке участников СВО: «Помогали, помогаем и будем помогать»
Расходы республики на поддержку спецоперации уже превысили 2 млрд рублей
Текст: Константин Воронов
Правительство Бурятии реализует комплекс мер по оказанию помощи участником спецоперации и членам их семей. Всего на эти цели из республиканского бюджета направлено более 2 млрд рублей. Какие именно меры поддержки оказываются, глава Бурятии Алексей Цыденов рассказал в ходе интервью телеканалам республики.
- Большой объем помощи идёт от республики и главное – большой объем помощи идёт от людей. Я говорил, наши люди очень отзывчивые, очень сплочённые, неравнодушные. В таких сложных ситуациях победить может только народ. Когда народ объединяется, тогда никаких сомнений нет. И у нас в республике такое сплочение произошло. Если по линии правительства, то у нас действует целый комплекс мер поддержки, - сообщил Алексей Цыденов.
Кроме того, при содействии правительства Бурятии регулярно оказывается помощь в закупке материально-технических средств для нужд СВО.
- Вы знаете, что мы закупаем много материально-технических средств на СВО: прицелы, квадрокоптеры, тепловизоры, бронежилеты, шлемы, лекарства, тактические аптечки, разное обмундирование, генераторы, обогреватели. Всего общий объем помощи на СВО у нас более 2 млрд руб. Для нашего бюджета очень значительная сумма. То есть это не федеральные деньги, они никак не компенсируется. Мы помогали, помогаем и будем помогать, - подчеркнул глава Бурятии.
Сейчас в Бурятии действуют следующие меры поддержки участников СВО и их семей:
- единовременное выплаты;
- патронатное сопровождение участников и членов их семей: содействие в оформлении социальных выплат и мер социальной поддержки, при необходимости содействие в решении других социально-значимых вопросов;
- лечение, реабилитация, психологическая помощь участником СВО в учреждениях здравоохранения республики;
- освобождение участников специальной военной операции от уплаты транспортного налога;
- денежные выплаты на улучшение жилищных условий для лиц из числа детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, принимающих участие в СВО;
- зачисление детей в приоритетном порядке в детский сад и школу по желанию родителей;
- бесплатное питание с 1 по 11 класс детям участников СВО;
- компенсация платы за обучение детей участников СВО, погибших или получивших инвалидность 1 группы, в ВУЗах России;
- обеспечение семьи мобилизованных граждан твердым топливом (дрова, уголь);
- бесплатная юридическая помощь.
С полным перечнем мер поддержки можно ознакомиться на сайте.
Также жители могут обратиться на номер 122 по вопросам получения помощи участники СВО и члены их семей.
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
- Большой объем помощи идёт от республики и главное – большой объем помощи идёт от людей. Я говорил, наши люди очень отзывчивые, очень сплочённые, неравнодушные. В таких сложных ситуациях победить может только народ. Когда народ объединяется, тогда никаких сомнений нет. И у нас в республике такое сплочение произошло. Если по линии правительства, то у нас действует целый комплекс мер поддержки, - сообщил Алексей Цыденов.
Кроме того, при содействии правительства Бурятии регулярно оказывается помощь в закупке материально-технических средств для нужд СВО.
- Вы знаете, что мы закупаем много материально-технических средств на СВО: прицелы, квадрокоптеры, тепловизоры, бронежилеты, шлемы, лекарства, тактические аптечки, разное обмундирование, генераторы, обогреватели. Всего общий объем помощи на СВО у нас более 2 млрд руб. Для нашего бюджета очень значительная сумма. То есть это не федеральные деньги, они никак не компенсируется. Мы помогали, помогаем и будем помогать, - подчеркнул глава Бурятии.
Сейчас в Бурятии действуют следующие меры поддержки участников СВО и их семей:
- единовременное выплаты;
- патронатное сопровождение участников и членов их семей: содействие в оформлении социальных выплат и мер социальной поддержки, при необходимости содействие в решении других социально-значимых вопросов;
- лечение, реабилитация, психологическая помощь участником СВО в учреждениях здравоохранения республики;
- освобождение участников специальной военной операции от уплаты транспортного налога;
- денежные выплаты на улучшение жилищных условий для лиц из числа детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, принимающих участие в СВО;
- зачисление детей в приоритетном порядке в детский сад и школу по желанию родителей;
- бесплатное питание с 1 по 11 класс детям участников СВО;
- компенсация платы за обучение детей участников СВО, погибших или получивших инвалидность 1 группы, в ВУЗах России;
- обеспечение семьи мобилизованных граждан твердым топливом (дрова, уголь);
- бесплатная юридическая помощь.
С полным перечнем мер поддержки можно ознакомиться на сайте.
Также жители могут обратиться на номер 122 по вопросам получения помощи участники СВО и члены их семей.
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
Тегиспецоперация