Общество 14.04.2023 в 11:07

Глава Бурятии о поддержке участников СВО: «Помогали, помогаем и будем помогать»

Расходы республики на поддержку спецоперации уже превысили 2 млрд рублей
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Текст: Константин Воронов
Глава Бурятии о поддержке участников СВО: «Помогали, помогаем и будем помогать»
Правительство Бурятии реализует комплекс мер по оказанию помощи участником спецоперации и членам их семей. Всего на эти цели из республиканского бюджета направлено более 2 млрд рублей. Какие именно меры поддержки оказываются, глава Бурятии Алексей Цыденов рассказал в ходе интервью телеканалам республики.

- Большой объем помощи идёт от республики и главное – большой объем помощи идёт от людей. Я говорил, наши люди очень отзывчивые, очень сплочённые, неравнодушные. В таких сложных ситуациях победить может только народ. Когда народ объединяется, тогда никаких сомнений нет. И у нас в республике такое сплочение произошло. Если по линии правительства, то у нас действует целый комплекс мер поддержки, - сообщил Алексей Цыденов.

Кроме того, при содействии правительства Бурятии регулярно оказывается помощь в закупке материально-технических средств для нужд СВО.

- Вы знаете, что мы закупаем много материально-технических средств на СВО: прицелы, квадрокоптеры, тепловизоры, бронежилеты, шлемы, лекарства, тактические аптечки, разное обмундирование, генераторы, обогреватели. Всего общий объем помощи на СВО у нас более 2 млрд руб. Для нашего бюджета очень значительная сумма. То есть это не федеральные деньги, они никак не компенсируется. Мы помогали, помогаем и будем помогать, - подчеркнул глава Бурятии.

Сейчас в Бурятии действуют следующие меры поддержки участников СВО и их семей:

- единовременное выплаты;

- патронатное сопровождение участников и членов их семей: содействие в оформлении социальных выплат и мер социальной поддержки, при необходимости содействие в решении других социально-значимых вопросов;

- лечение, реабилитация, психологическая помощь участником СВО в учреждениях здравоохранения республики;

- освобождение участников специальной военной операции от уплаты транспортного налога;

- денежные выплаты на улучшение жилищных условий для лиц из числа детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, принимающих участие в СВО;

- зачисление детей в приоритетном порядке в детский сад и школу по желанию родителей;

- бесплатное питание с 1 по 11 класс детям участников СВО;

- компенсация платы за обучение детей участников СВО, погибших или получивших инвалидность 1 группы, в ВУЗах России;

- обеспечение семьи мобилизованных граждан твердым топливом (дрова, уголь);

- бесплатная юридическая помощь.

С полным перечнем мер поддержки можно ознакомиться на сайте.

Также жители могут обратиться на номер 122 по вопросам получения помощи участники СВО и члены их семей.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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