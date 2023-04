Пасха — третий по значимости праздник в России

Пасха — широко отмечаемый в России христианский праздник, имеющий многовековые традиции. Для наших россиян Пасха входит в тройку наиболее важных праздников (29%), уступая Новому году (58%) и Дню Победы (65%). Результаты своего опроса сообщил Всероссийский центр изучения общественного мнения ( ВЦИОМ ).За весь период наблюдений с 2006 года показатель важности Пасхи для россиян оставался на примерно равном уровне, около 30%. Снижение до 25% пришлось на пандемийный 2021 год, когда массовые мероприятия, в том числе празднование Пасхи, были ограничены, но уже в прошлом году показатель вновь достиг 31%.Пасха играет большую роль в жизни православных россиян (37%). Представители иных конфессий причисляют этот праздник к числу важных реже в два раза (17%), а еще реже — неверующие (3%). Кроме того, Пасха в большей степени является «конфессиональным маркером», чем Рождество Христово, которое имеет достаточно высокое значение как для православных (25%), так и для представителей других вероисповеданий (16%), а также тех, кто называет себя верующим вне конфессии (20%).Чаще других называют Пасху в числе важных праздников женщины (35% vs 21% мужчин), россияне старшего возраста (36% vs 14% среди 18-24-летних), сельские жители (34%) и активные телезрители (35% vs 24% среди тех, кто предпочитает интернет). Представители других конфессий чаще говорили о важности такого праздника, как Курбан-байрам (45%).Празднование Пасхи остается для россиян культурно-исторической традицией предков (29%) и семейной традицией (24%), эти варианты занимали первое и второе места как в 2018 году, так и в в 2011 году (22% и 24%). В то же время с 2011 года почти в два раза сократилось восприятие россиянами Пасхи как священного обряда (2011 — 21%, 2018 — 18%, 2023 — 12%). Это указывает на то, что праздник становится все больше светским, чем религиозным.Православные россияне также относятся к Пасхе больше как к традиции — культурно-исторической (32%) и семейной (28%), священным обрядом называют ее 12%, что меньше в сравнении с представителями иных конфессий (18%). Для неверующих, тех, кто колеблется между верой и неверием и кто называет себя верующим вне конфессии, Пасха носит преимущественно формальный характер (26%, 31% и 20% соответственно).Женщины в два раза чаще, чем мужчины, связывают Пасху с приятными приготовлениями к красивому, светлому празднику (15% vs 8%) и воспринимают ее как семейную традицию (26% vs 20%). Для мужчин же Пасха — прежде всего культурно-историческая традиция предков (33% vs 25% среди женщин).Популярность праздника в современном российском обществе можно назвать высокой: планируют отмечать Пасху в этом году 83% россиян, за время наблюдений показатель оставался в диапазоне 84-88%. Среди православных россиян показатель достигает максимума — 94%, среди представителей других конфессий присоединиться к празднествам планируют 58%, среди неверующих примет участие в праздновании каждый второй (48%).Пасхальные традиции и кулинария всегда были тесно связаны, ведь Пасха — это не только торжественное ночное богослужение и сошествие Благодатного огня, но и окончание семинедельного Великого поста, разговение и особое угощение. В этом году каждый второй россиянин планирует приготовить к празднику куличи, яйца или пасху (54%), освящать их в церкви собираются 19%. Более трети отправятся в гости или будут принимать гостей у себя (38%), еще 17% в этот день хотят посетить кладбища, в меньшей степени оказались распространены практики дарения подарков (8%). Важной частью празднования Пасхи является торжественная храмовая служба, о намерении посетить всенощную заявили 6% россиян, среди православных россиян — 9%.С 2005 года формат празднования Пасхи в российском обществе претерпевал изменения, но приготовление особых блюд и встречи с близкими всегда занимали первые места. Еще одна тенденция — освящение пасхальных блюд в церкви — становится менее популярной в последние годы: с 2005 года по 2012 год показатель вырос с 14% до 32%, а после началось снижение до 18% и 19% в 2021 году и 2023 году. Это еще раз указывает на «светский поворот» в восприятии праздника.Фото: «Номер один»