Народный Хурал Бурятии начнет процесс присвоения Улан-Удэ звания «Город трудовой доблести»

В Народном Хурале идет подготовка к апрельской сессии республиканского парламента. На состоявшемся заседании Комитета Народного Хурала Республики Бурятия по межрегиональным связям, национальным вопросам, молодежной политике, общественным и религиозным объединениям рассмотрели 28 вопросов повестки пленарного заседания, сообщили в пресс-службе парламента республики.Из профильных вопросов комитета единогласное одобрение депутатов получил проект постановления Народного Хурала «О ходатайстве к Президенту Российской Федерации Путину В.В. о присвоении почетного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести» городу Улан-Удэ Республики Бурятия».Документ подготовлен по предложению органов местного самоуправления Улан-Удэ. Как известно, с такой инициативой выступил трудовой коллектив Улан-Удэнского авиационного завода во время недавней встречи с президентом России Владимиром Путиным. Глава государства поддержал и дал поручение решить все процедурные вопросы для присвоения такого звания столице Бурятии.Речь идет о федеральном законе «О почетном звании Российской Федерации «Город трудовой доблести», в соответствии с которым оно присваивается городу, жители которого внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность».Заметим, что кроме работы промышленных предприятий в годы войны Улан-Удэ отличался и тем, что в нем работали военные тыловые госпитали. А также Улан-Удэ являлся местом дислокации частей Забайкальского военного округа, где шла подготовка новобранцев для западного фронта, а в 1945-м году эти части участвовали в разгроме милитаристской Японии на востоке.Очередная сессия Народного Хурала Республики Бурятия назначена на 24 апреля. Распоряжение об этом подписал председатель Народного Хурала Республики Бурятия Владимир Павлов.Фото: kremlin.ru