Общество 14.04.2023 в 13:32

Народный Хурал Бурятии начнет процесс присвоения Улан-Удэ звания «Город трудовой доблести»

Документ подготовлен по предложению органов местного самоуправления столицы Бурятии  
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Народный Хурал Бурятии начнет процесс присвоения Улан-Удэ звания «Город трудовой доблести»
В Народном Хурале идет подготовка к апрельской сессии республиканского парламента. На состоявшемся заседании Комитета Народного Хурала Республики Бурятия по межрегиональным связям, национальным вопросам, молодежной политике, общественным и религиозным объединениям рассмотрели 28 вопросов повестки пленарного заседания, сообщили в пресс-службе парламента республики.

Из профильных вопросов комитета единогласное одобрение депутатов получил проект постановления Народного Хурала «О ходатайстве к Президенту Российской Федерации Путину В.В. о присвоении почетного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести» городу Улан-Удэ Республики Бурятия».

Документ подготовлен по предложению органов местного самоуправления Улан-Удэ. Как известно, с такой инициативой выступил трудовой коллектив Улан-Удэнского авиационного завода во время недавней встречи с президентом России Владимиром Путиным. Глава государства поддержал и дал поручение решить все процедурные вопросы для присвоения такого звания столице Бурятии.

Речь идет о федеральном законе «О почетном звании Российской Федерации «Город трудовой доблести», в соответствии с которым оно присваивается городу, жители которого внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность».

Заметим, что кроме работы промышленных предприятий в годы войны Улан-Удэ отличался и тем, что в нем работали военные тыловые госпитали. А также Улан-Удэ  являлся местом дислокации частей Забайкальского военного округа, где шла подготовка новобранцев для западного фронта, а в 1945-м году эти части участвовали в разгроме милитаристской Японии на востоке.  

Очередная сессия Народного Хурала Республики Бурятия назначена на 24 апреля. Распоряжение об этом подписал председатель Народного Хурала Республики Бурятия Владимир Павлов.

Фото: kremlin.ru
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