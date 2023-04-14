Общество 14.04.2023 в 13:44

В Улан-Удэ чиновники убрали мусор за нерадивыми горожанами

Сотрудники райадминистрации ликвидировали свалку в 111-м микрорайоне
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ чиновники убрали мусор за нерадивыми горожанами
Стихийную свалку, образовавшуюся прямо у жилых домов с контейнерными площадками, убрали в 111-м микрорайоне Улан-Удэ сотрудники администрации Октябрьского района и управляющей компании «Юго-Западное».

Как сообщили в мэрии города, в рамках месячника чистоты, объявленного Игорем Шутенковым, районные администрации вынуждены убирать не только общественные территории – скверы, парки, улицы, но и такие горы мусора.

Свалку в овраге возле дома № 7 в 111-м микрорайоне убрали за два часа, было собрано 9,5 кубометров мусора.

- В рамках месячника чистоты мы работаем не только в центральной части города, но и со стихийными свалками, как здесь. Она находится в центре жилого квартала – в 20 метрах от дороги и в 50 метрах от жилого дома. К сожалению, жители микрорайона не очень бережно относятся к сохранению территории, ее санитарному состоянию, - сказал руководитель администрации Октябрьского района Андрей Муравьев, принимавший участие в уборке свалки.

Свалка из бытового мусора – пакетов, бумаги, бутылок, жестяных банок и даже отдельных элементов мягкой мебели, образовалась здесь не за один год благодаря нерадивым горожанам.

- Сотрудники нашей управляющей организации оказывают помощь районной администрации в уборке этой свалки, которая существует здесь очень давно, мусора здесь много. Хотелось бы призвать всех жителей, проживающих рядом, не засорять наш город, не скидывать сюда мусор, - сказала директор управляющей компании «Юго-Западное» Юлия Мангатаева.

Всего в мероприятиях месячника чистоты на территории Октябрьского района уже приняли участие 232 организации, свыше 1300 человек. Проведено 23 экологических акции с участием более 600 человек, включая учащихся ссузов, вузов, общеобразовательных школ, а также жителей отдаленных микрорайонов. На полигон вывезено около 400 кубометров мусора. Организациям выдано 1032 предписания о необходимости уборки своих прилегающих территорий.

Месячник чистоты «Чистый город» стартовал в Улан-Удэ 24 марта и завершится 22 апреля общегородским субботником. В этот день с 8 до 19 часов полигон в Вахмистрово будет бесплатно принимать от горожан мусор, собранный во время субботников. Также горожане смогут сдать мусор с приусадебных участков, дач в объеме до трех кубометров из одних рук.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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