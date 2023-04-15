«Батарейный» вопрос испортил чиновников Бурятии

В Бурятии снова разгорается крупнейший за последние десятилетия конфликт в области ЖКХ. Госстройжилнадзор начал массово подавать иски в суд на жителей многоквартирных домов в отношении тех собственников благоустроенного жилья, которым несколько лет назад обрезали батареи, а ТГК-14 в одностороннем порядке прекратила оказывать услуги теплоснабжения в этих квартирах, перестав выписывать счета. Но потом энергетики передумали и снова начали предъявлять требования оплатить тепло, фактически не поступающее из радиаторов в квартиры.Напомним, в нулевые годы у нескольких тысяч граждан, имеющих долги за коммунальные услуги, демонтировали радиаторы отопления. Жители жаловались, что к ним приходили люди, представлявшиеся слесарями и инспекторами ТГК-14, и обрезали батареи. Собственники в основной массе не сопротивлялись довольно радикальным методам, которые, видимо, должны были напугать и понудить должников срочно изыскивать деньги, закрывать старые долги ТГК-14 и далее восстанавливать обрезанные батареи (уже за свой счет, разумеется). Однако улан-удэнских бабушек (а львиную долю тех, у кого обрезали батареи, составляли пенсионеры) напугать очень трудно.Оказалось, что дома, если в них установлены стеклопакеты, довольно неплохо держат тепло и вполне могут отапливаться зимой электроотоплением, что заметно дешевле водяного. Ведь электрообогреватели фактически включали лишь с ноября по апрель. А в основное время года можно было бы обходиться вообще без отопления, учитывая теплые стены, потолки и полы. И раз нет батарей, то услуга не оказывается, а значит, ТГК-14 они не должны платить.В ТГК-14 долгое время не выписывали счета на квартиры, оставшиеся без приборов отопления, что вполне понятно. Но затем к руководству компании пришли новые лица и был взят курс массово предъявлять счета. В 2020 году в ТГК-14 вдруг заявили, что факт демонтажа отопительных батарей не освобождает абонентов от обязанности оплачивать счета за тепло, поскольку они все равно получают услугу через проходящие через межэтажные перегородки стояки.В итоге конфликт дошел до той стадии, когда пенсионерам продолжили выписывать счета за отопления при отсутствующих батареях, которые жильцы заменили электроотоплением. В 2020 году возмущенные пенсионеры и общественная группа, созданная для защиты прав граждан, начали проводить уличные пикеты.После возникновения общественного резонанса на проблему обратили внимание чиновники. Летом 2020 года глава Бурятии Алексей Цыденов провел рабочее совещание с представителями всех заинтересованных ведомств, в том числе общественников и менеджмента ТГК-14. Глава республики подверг критике энергетиков и обозначил сроки решения проблемы. В сентябре-октябре 2020 года жильцы подают заявления в ТГК-14 на перерасчет излишне начисленных платежей за тепло, не поступавшее через радиаторы. А также о восстановлении компанией теплоснабжения в «обрезанных» квартирах с тем, чтобы далее она не взыскивала стоимость батарей с людей. Между тем не все узнали об этом и поэтому не смогли обратиться за перерасчетом в установленные сроки. Большая часть людей была элементарно не проинформирована и начисления за теплоснабжение по квартирам без приборов отопления продолжились.Но здесь неожиданно начались чудеса. Если бы ТГК-14 продолжила судиться с гражданами по батареям отопления, это было бы объяснимо. Однако иски в суд на граждан начал подавать Госстройжилнадзор.Как рассказала общественница Ирина Трофимова, эта организация ранее стояла на стороне потребителей и наряду с УФАС в оперативном режиме реагировала на жалобы граждан, что немного сдерживало аппетиты крупных ресурсоснабжающих компаний. И довольно удивительно, что на наших глазах произошел столь странный кульбит, когда защитники потребителей коммунальных услуг превратились в инициаторов судебного преследования пенсионеров.Вот один из примеров. На пенсионерку и инвалида Зинаиду Игнатенко, проживающую на улице Клыпина в Улан-Удэ, подан в суд иск о понуждении ее за свой же счет установить три радиатора отопления. Женщина возмутилась несправедливостью ситуации, поскольку не она демонтировала и увозила старые радиаторы и ее вины в этом нет.- Почему нам вменяют установку радиаторов за свой счет, ведь стоимость работ, а это десятки тысяч рублей, в этом случае нам никто не восстановит, а моей пенсии на это не хватит, - заявила она.По ее словам, она обращалась с заявлениями и письмами к федеральным чиновникам, откуда в Бурятию спустили указания тщательно разобраться в ее проблеме. Разобрались...К другой пенсионерке Галине Ковалевой на суд, состоявшийся в Железнодорожном райсуде Улан-Удэ 6 марта 2023 года, пришла группа поддержки. У Галины Ковалевой накануне погиб на СВО муж ее дочери, и можно только представить, насколько тяжело было ей участвовать в судебном процессе, инициированном Госстройжилнадзором. Добавим, что, по словам Ирины Трофимовой, немалое число исков в суды направлено на людей пожилого возраста и инвалидов.В Госстройжилнадзоре Бурятии свою довольно своеобразную роль в подаче исков против населения города объясняют тем, что инициатива исходит не от них.- По представлению прокуратуры Республики Бурятия Госстройжилнадзором подано в суд 28 исковых заявлений об обязании собственников восстановить демонтированные отопительные приборы в жилых помещениях.Демонтаж отопительных приборов приводит к нарушению теплоснабжения всего многоквартирного дома. Таким образом, затронуты интересы остальных собственников в отношении общего имущества. Нарушение гидравлического и теплового режимов теплоснабжения здания негативно влияет на качество услуги по отоплению для всех потребителей в доме, а также на безопасность системы в целом, - сообщила пресс-служба Госстройжилнадзора. Добавим, что сама ТГК-14 предпочла не инициировать иски, выступая лишь в качестве третьей стороны.Между тем логика у Госстройжилнадзора о якобы «нарушении теплоснабжения» довольно своеобразная. Не нужно быть теплотехником, чтобы понять, что если теплоноситель не отдает тепло в одной квартире (с обрезанными батареями и изолированными стояками отопления, по которым тепло уходит дальше по этажу), оно далее передается в большей степени в другую квартиру, где батареи отопления имеются. Очевидно, что чем быстрее теплоноситель попадает в соседнюю квартиру с существующими батареями напрямую, то у соседей и у дома все будет в порядке.- Да нет в соседних квартирах никаких проблем с теплом, это же очевидно. Все эти сказки о «нарушениях» призваны лишь оправдать подачу исков, выгодных для энергетиков, - говорит общественница Ирина Трофимова.По ее словам, радиатор не является общим имуществом МКД – «он находится в квартире, обслуживает только ее и может без ущерба для всей внутридомовой системы отопления быть демонтирован». А управляющие домом компании несут ответственность лишь за содержание общего имущества МКД, поэтому замена вышедшего из строя обогревательного элемента в отдельной квартире не входит в перечень ее обязанностей.По словам Ирины Трофимовой, людей возмущает, что с ними обращаются только на языке исков и понуждения к тому, чего они не совершали.- ТГК-14 следовало бы по каждой квартире с обрезанными батареями заключить договоры о восстановлении обрезанных инспекторами батарей. Ведь это подтверждается актами демонтажа батарей и свидетелями, утверждающими, что чугунные радиаторы после их обрезки вывозились на грузовиках, - говорит общественница. - Люди требуют уважительного к себе отношения, построенного на договорных отношениях между жильцами и поставщиками тепла. Все можно решить в индивидуальном порядке, установив за счет ТГК-14 радиаторы и возобновить договоры поставки тепла.По ее словам, рост протестных настроений и массовое возмущение жителей Улан-Удэ, а речь может идти о тысячах жильцов, «крайне нежелательны, но они имеются по причине нежелания контролирующих органов разобраться в сути проблемы». По ее словам, было бы неплохо, если бы люди высказались по ситуации, в которой они оказались, в правовом русле. Ирина Трофимова сообщила, что в ближайшее время в администрацию Улан-Удэ будет подана заявка на проведение общественного собрания пострадавших граждан.Фото: предоставлено героями публикации