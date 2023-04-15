Как «Местный Бездарь» добился успеха

Одна из самых перспективных для Улан-Удэ групп «Местный Бездарь» выросла. Когда-то про них говорили: «Вот она, надежда бурятского рок-н-ролла». В этом году ребята отметят свой юбилей. За пять лет музыканты посетили ряд фестивалей, такие как AYA.fest, UU.SOUND, Voice of nomads и другие, сняли клипы, подготовили новый альбом и даже решили «распасться».История самой заводной музыкальной группы не написалась бы без их лидера и по совместительству вокалиста Даниэля Горбунова. Он долгое время жил в Израиле, но был вынужден вернуться в Бурятию. Где по случайности задержался на долгие годы и собрал любимую многими группу.- Во время кризиса моя мама уехала в Израиль. Я прожил там половину своей жизни и по семейным обстоятельствам, не очень хорошим, нам пришлось вернуться. Для меня это изначально было колоссальной трагедией. Но сейчас это, пожалуй, самый лучший момент моей жизни. Потому что в странах Европы люди живут очень радостно и безоблачно, а мне нравится, что в России есть какой-то момент страдания и желания пробиться, - рассказывает Даниэль.Наверняка многим жителям Улан-Удэ хорошо известно, что отсюда почти невозможно уехать. Единственный шанс вырваться из рутины торговых центров вперемешку с частными секторами - поступить в иногородний вуз.- Никто изначально не хотел оставаться в Улан-Удэ. Даниэль хотел поступать в Новосибирск. Жаргал поступил в Красноярск. Я должен был ехать в город Орел. Будажап с Аней - в Иркутск. Но по случайности мы все остались здесь. Жаргал смог отсюда уехать, но бросил учебу ради музыки, - вспоминает басист группы Алексей Отческий.Приняв удручающие обстоятельства, Горбунов решил собрать коллектив «бездарных» единомышленников, в дальнейшем иронично назвав группу «Местный Бездарь».- В августе 2018 года мы решили создать бенд. Все занимались музыкой долгое время. Каждый с кем-то был знаком. У меня был текст и аккорды. Леша, уже игравший в другой группе, предложил записать песню. Потихоньку к нам присоединились и все остальные, - говорит солист.Конечно, желание связать свою жизнь с музыкальной индустрией не поощрялось родителями. Для каждого из ребят это наболевшая тема. Даже для Ани Цыреновой, единственной, у кого есть музыкальное образование.- Меня прям ругали, говорили: «Займись учебой, балда. Эти твои репетиции до ночи ни к чему тебя не приведут», - поделилась девушка.Об отсутствии музыкального образования другие участники не жалеют.Группа выступала в разных городах России. Например, Новосибирск они посетили в формате шоу-кейса от Colisium. Там ребята смогли познакомиться с редактором VKMusic Евгением Румянцевым. В ближайшем будущем он станет одним из участников комиссии на фестивале Ural Music Night в Екатеринбурге, куда «Местный Бездарь» рассчитывает поехать.Но был у «бездарей» и нестандартный гастрольный тур по районам нашей республики. Он прошел благодаря поддержке Бурятской филармонии. «Бездарный шансон», так называют свое творчество сами ребята, смогли услышать в Саган-Нуре, Мухоршибири, Онохое, Заиграево и Тарбагатае. «Это теперь моя любимая группа!», «Приезжайте еще!» - слышалось после концерта на автограф-сессии.- В районах ввели Пушкинские карты. Мы поговорили с нашей филармонией о том, что хотим выступать. Они придумали такую крутую идею - поехать в места, где ребята вообще подобного не видели. Когда мы первый раз выступали, в Саган-Нуре вообще висели праздничные шарики и надписи: «С днем шахтера!» - улыбнулся Даниэль Горбунов.В сибирских глубинках «бездари» посетили почти все КДЦ, публика которых не была готова к заводной музыке.- У ребят из районов большее впечатление, чем у городских. Даня еще тогда заметил, что мы на сцену выходим, а они сидят, как в театре, на стульчиках. Мы говорим: «Вставайте танцевать», а зрители переглядываются между собой и стесняются. Когда группой выходили из гримерок, собралась большая толпа и нас просили дать автограф. Я слышала, как они шептались между собой: «Ой смотри-смотри, они так близко, круто-то как». На самом деле для нас это тоже был первый опыт автограф-сессии, - с теплотой вспоминала клавишница группы Аня.После гастрольного тура многие жители районов стали преданными фанатами группы и не один раз приезжали в Улан-Удэ специально на концерт «Местного Бездаря».Можно заметить, что все ребята очень неординарные и ярко одеты для местных жителей. Вопрос о столкновении с запрещенным в России движением вызвал бурный поток воспоминаний среди них.- Я жил в «гнезде» АУЕ, рассаднике этих вурдалаков. Точнее, рос в школе-интернате. В пятом классе мы ходили на рынок за популярным в то время жевательным табаком «насваем». Собирали деньги на это со своих одноклассников. Меня неоднократно рэкетировали. Всегда был «тот самый» старшеклассник, который всех «грузил». Когда я стал старше, то пытался уже перевоспитывать младших ребят и отучать их от этого, - вспоминает Жаргал Балбаров.Нападки со стороны гопников группа назвала естественным явлением для региона. Всю боль и отвращение от столкновения с «быдлом» ребята выплеснули в песне «Скандал».- Да каждый, кто жил в Улан-Удэ, сталкивался с этим. Здесь нет человека, кто не знает «понятий». Наверное, даже вы слышали эти фразы: «ты кто по жизни»; «по какой дороге шагаешь»; «интерес имеешь…». В этом регионе это классика. Мне кажется, после Улан-Удэ нет страха жить в другом городе. Нет ощущения, что где-то опасно, - замечает Алексей Отческий.Забавный случай вспомнил лидер Даниэль Горбунов. Для него как для человека, выросшего за рубежом, это было дикостью в квадрате.- Я приехал из Израиля, для меня это было как в фильме «Каратэ-пацан» (16+). Меня спросили однажды: «Че, с кем двигаешься?». Я на полном серьезе первое время думал, что здесь все танцуют хип-хоп. Мне казалось, что «с кем двигаешься» это значит, с кем танцуешь или в каком стиле двигаешься, - сказал Даниэль и начал пританцовывать.Напомним, еще в августе 2020 года Верховный суд России постановил признать международное общественное движение «Арестантское уголовное единство» экстремистской организацией. Любая деятельность, связанная с АУЕ, запрещена на территории страны.Больше всего на группе «Местный Бездарь» сказался COVID-19. Времена пандемии стали двухлетним застоем их творчества. Трудность возникла еще и с переездом звукорежиссера Валентина Толкачева в Москву. Из-за разных часовых поясов «бездари» не могли записывать песни не мешая соседям. Спутала карты и специальная военная операция.- До СВО у нас были очень масштабные планы, мы были заряжены. Очень хотели поездить по городам и даже провести свой благотворительный фестиваль с группой «Сезон Dождей». Но объявили мобилизацию. Планы рухнули, стало непонятно, что будет и чего ожидать дальше, - вспоминают участники группы.У ребят в «копилке» есть только одна песня, посвященная политике - «Слепые люди». «бездари» не хотят развиваться в таком направлении. Некоторым хотелось бы высказаться, но из-за того, что группа — это коллектив, действие одного может отразиться на всех сразу.- Музыка - такое явление, которое требует свободы слова. А постоянное нагнетание со всех сторон давит. Большая часть окружения утверждает об одном, а ты не согласен. Из-за этого чувствуешь себя не таким, людям нужно слышать, что они не одни, - высказывается электрогитарист Жаргал Балбаров.У группы «Местный Бездарь» пишется новый альбом «Прошлое. Настоящее. Будущее». Ребята хотят посвятить его знакомому для каждого жизненному этапу, когда ты не уверен в том, чем занимаешься.- Очень часто люди вокруг страдают от своего прошлого. Хотелось бы себя спросить потом: «Тем ли ты стал, кем хотел?». Очень страшно, что будет в будущем. Получится ли у тебя задуманное или нет. Достигнешь ли ты вершин или так и будешь где-то в канаве лежать. Ну и самое страшное - настоящее. Где просто съедает рутина. Альбом у нас для того, чтобы люди отпустили свое прошлое, не боялись будущего и жили настоящим, - рассуждает Даниэль.Остается только надеяться, что фанаты и все заинтересованные смогут услышать альбом вживую. Ведь в группе грядут серьезные перемены. В этом августе «бездарям» будет пять лет. Но, судя по всему, отпраздновать юбилей в полном составе уже не получится.- Часть группы переезжает в Москву. Это моя инициатива. Очень хочу переехать в столицу в этом августе. Возможно, это наглая позиция, но точно уезжаю. Мне Улан-Удэ уже кажется тесным, - говорит Даниэль.Фото: Мэргэна Монголова