Сделай фото – спаси питомца

С наступлением тепла в столице Бурятии начинается пора котиков и щенков. С апреля до конца октября волонтеры проведут целый ряд событий в поддержку приютов и благотворительных фондов. Основные: «День добра» (0+), «Пушистая ярмарка» (0+) и «Благотворительная фотосессия с пушистыми моделями» (0+). Организовывает все эти события улан-удэнец Алексей Грант. Волонтер рассказал о мероприятиях и поделился, как все желающие могут оказать значимую помощь животным и при этом весело провести свой выходной.В 2023 году первая благотворительная акция в Улан-Удэ «День добра» прошла 1 апреля. Главная ее цель - сбор помощи для животных фондов и приютов. Как известно, большинство таких благотворительных организаций в Улан-Удэ существует только на пожертвования горожан и лишь немногие получают поддержку от государства, поэтому подойдет любая помощь.- Люди откликаются, приносят вещи. Еще многие жители ждут «День добра», чтобы принести нам то, что за зиму накопили. Это какие-то покрывала, полотенца, постельные принадлежности – дело в том, что этот текстиль потом понадобится под пеленки для тех же щенков, - перечисляет Алексей.В остальном для животных можно принести сухие и влажные корма, продукты (крупы, макароны, мясо), базовые медикаменты (шприцы, бинты и мази), ветеринарные препараты (препараты от блох, глистов), миски, ошейники, поводки, лотки, наполнители для них и т. д.О следующих датах проведения «Дня добра» сообщат в группах в соцсетях – информацию можно найти у приютов «Кот и пес» и «Право на жизнь», благотворительного фонда «Собака счастья», а также в группе «ВКонтакте» ЗОВ «Преданные сердца». Например, в 2022 году акцию провели шесть раз.Как отмечают сами волонтеры, любой желающий может просто прийти и узнать необходимую ему информацию о волонтерских сообществах, погладить питомцев или пофотографировать.Дальше 30 апреля и 1 мая планируется «Пушистая ярмарка» - это мероприятие по раздаче животных. На нем горожане смогут присмотреть и забрать в свою семью котенка, щенка или взрослого питомца. Обычно ярмарка проходит в парках культуры и отдыха. В ней принимают участие волонтеры города - и одиночки, и от официальных организаций. Как отмечает Алексей Грант, во многом успех таких акций зависит от погоды, так как в холодные дни в парках мало горожан.- В прошлом году у нас прошла ярмарка, на которой впервые за всю историю не удалось вообще никого пристроить – слишком холодно было на улице. А как-то раз, наоборот, мы за первый день пристроили 28 питомцев, на следующий день – еще восемь, итого 36 животных уехали по новым семьям. Ярмарку мы стараемся проводить в два дня. Это сделано специально, чтобы в первый день люди смогли присмотреть питомца, а на следующий день приехать уже подготовленными и забрать, - объясняет волонтер.Алексей Грант отмечает, волонтеры всегда на связи с новыми хозяевами, чтобы питомцы вновь не оказались на улице.- Когда отдаем питомца, мы спрашиваем все условия, в которых будут жить наши животные, а потом поддерживаем связь с хозяевами. Со своей стороны, как правило, щенков и котят мы отдаем сразу привитых. Вдобавок договариваемся о бесплатной стерилизации и кастрации питомцев в дальнейшем, чтобы у будущих владельцев не возникало с этим проблем, - отмечает он.Самое красочное событие проходит ближе к лету, это «Благотворительная фотосессия с пушистыми моделями». В этом году акция пройдет 9 мая. На фотосессии любой горожанин сможет сфотографироваться с питомцами за символическую сумму. Все собранные деньги уходят на помощь бездомным животным города.- Начинали мы с обычного фотографирования с животными в парке, а сейчас работаем с фотозонами. Это уже ежегодная традиция. Фотосессию проводим обычно в парке «Юбилейный», она приурочена к празднованию 9 Мая и будет проходить в военном стиле. Мы стараемся подбирать соответствующих моделей – крупных собак. Последние годы стараемся и для себя придумывать костюмы, чтобы людям было интереснее, чтобы завлекать народ. Рук, конечно, не хватает, поэтому всегда рады помощникам: установить фотозоны, декорации, помочь с реквизитом и т. д. Основная команда у нас – 4 - 5 человек. Последняя фотосессия в прошлом году прошла масштабно, нам тогда помогало агентство, которое предоставило реквизиты, - вспоминает Алексей.В прошлом году прошло три благотворительных фотосессии. Присоединиться к команде и помочь в организации мероприятия может любой желающий. Как отмечает Алексей Грант, он и сам стал волонтером совершенно случайно.- Просто как-то раз я нашел коробку щенков на безлюдной остановке. С тех пор меня эта деятельность затянула, - отметил он.Сам Алексей Грант регулярно участвует в акциях помощи волонтерским сообществам, посещает различные субботники, ведет группу «ВКонтакте», где размещает объявления. С 2016 года на его личном счету уже более 100 спасенных кошек и собак.Фото: Алексей Грант