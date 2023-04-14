Общество 14.04.2023 в 15:40
«Думали, я простушка из села»
В Новосибирске вдова помогла раскрыть убийство мужа
Текст: Номер один
Многодетный отец Владимир Цех был убит на собственном юбилее. Тело 60-летнего мужчины с ножом в спине нашли в полночь, после застолья. Следователи обвинили Виктора, родного брата погибшего, хотя вдова Галина сразу заявляла, что в деле замешан ее родной брат. И все-таки именно Виктора приговорили к 9 годам тюрьмы. Тогда Галина дошла до Верховного суда и Бастрыкина. Корреспондент КП-Новосибирск поговорил с новосибирской мисс Марпл.
Убийство на юбилей
Трагедия произошла в апреле 2017 года в частном доме в Ленинском районе Новосибирска. История в лучших традициях английского детектива. Здесь есть и замкнутое пространство, где собрались давно знакомые люди; и убийство, которого не видел никто, кроме преступника и жертвы; и несколько подозреваемых; и закрученный сюжет. Распутать дело взялась Галина Цех, супруга погибшего.
Итак, место действия - большой дом Владимира Цеха. Мужчина отмечал 60-летие: собрал в своем коттедже всех родственников от мала до велика, всего 17 человек. Родные привечали юбиляра, дарили деньги. Веселились, выпивали, вспоминали разные семейные истории. В общую картину не вписывался только 46-летний брат жены.
- Мой брат Антон* приехал угрюмый, сразу выпил. Во время застолья перебивал тосты, затем решил показать «фокус». Взял нож и стал быстро тыкать между пальцами пятерни по дорогому столу, Владимир тогда его осадил. А брат взял и бросил нож в сторону именинника, - рассказала КП-Новосибирск вдова Галина Цех.
Стоит сказать, что Антон часто приходил в гости к сестре, оставался на ужин и даже ночевал. Работенка у него нервная - таксист. Может, там что случилось? Инцидент с ножом родня ему простила и отправила спать.
Вскоре на боковую отправились и другие родственники, разошлись по комнатам большого дома, а юбиляр лег на диване в зале. Ближе к полуночи гости проснулись от шума: внизу у лестницы, около зала, Антон пинал другого родственника - Виктора, 70-летнего брата Володи. На шум спустились Галина и племянница Валя, мужчин разняли. Галина пошла в спальню и услышала истошный Валин крик: «У дяди Володи нож в спине». В панике супруга быстро спустилась, подбежала к мужу и выдернула нож из тела.
- Мы отвели Виктора в комнату, Антон начал бегать и кричать: «Где нож? Там мои отпечатки!» Уже и полиция приехала, а он все бегал и кричал. Стал рассказывать, мол, на три минуты отлучился в туалет, увидел Володю с ножом в спине - и тут на него кинулся брат мужа Виктор. Они выкатились в дверной проем, оказались под лестницей. Говорил, что Володю он не убивал, просто нож достал, - продолжает вдова Галина Цех. - Тогда мне стало ясно, что он врет. Нож ведь я вытащила, а не он.
Дальше все как в тех же детективах про 10 негритят. Сотрудники полиции попросили родню не разбегаться и поговорили с каждым, не выводя из дома. Но все-таки органы правопорядка отнеслись к делу как к халтуре: решили побыстрее закрыть его и особенно не вникать. Тут-то в Галине и проснулась «мисс Марпл».
Признание и девять лет
В суматохе брат убитого Виктор не выдержал и на первом же допросе согласился подписать признание в убийстве. Хотя в ту ночь рассказывал другое: он спустился по лестнице, пошел в зал - и получил удар от неизвестного по голове, а дальше ничего не помнит. На суде Виктор спохватился и отказался признать вину, даже полиграф подтвердил: пенсионер брата не убивал и за нож не хватался. Однако доводы адвоката и вдовы Галины не помогли - суд назначил ему 9 лет строгого режима.
- Я же пыталась всех убедить, что убийца - Антон. Но мне не верили - думали, я простушка из села, они укажут на виновного - и я поведусь. Виктор - простой скотник из деревни, с детства мухи не обидел, а к старости даже хлеб нарезать не мог и ложку до рта донести - руки тряслись. Мы начали бороться за правду. Сын оплатил адвокатов, экспертизы. Апелляцию проиграли, но мы пошли дальше, в Верховный суд, и там уже фактически отменили приговор. Спустя почти три года Виктора оправдали. А после жалобы в приемную главы СКР Бастрыкина возобновили расследование, - объяснила КП-Новосибирск Галина Цех.
Вдова юбиляра (слева) помогла освободить невиновного брата погибшего Виктора (справа).
На чем поймали шурина
В июне 2020 года брат погибшего Виктор вышел на свободу, отсидев 1 год и 9 месяцев за убийство, которого не совершал. Между тем пенсионерка Галина не сдавалась - проводила экспертизы, беспокоила следователей. В 2022 году расследование завершили, подозреваемым стал тот самый брат вдовы - шурин убитого.
- Нож из спины убитого вытащила вдова, а не брат жены. Экспертиза обнаружила на ноже биологические следы с рук вдовы, а также подозреваемого. Затем подозреваемый утверждал, что оставил отпечатки во время «фокусов» во время застолья, задолго до убийства. Однако все ножи в доме были вымыты и спрятаны в укромном месте на кухне, в процессе моющее средство смыло все биологические следы. Их не было, пока предполагаемый убийца не взял нож, - прокомментировал КП-Новосибирск адвокат потерпевшей стороны Валентин Демиденко. - У нас была версия, что подозреваемый намеревался похитить подаренные юбиляру деньги (ему подарили около 50 тысяч наличными), но в портмоне убитого не нашли ни копейки.
В показаниях подозреваемого были и другие несостыковки, все они не выдержали проверки. Антон даже тест полиграфа не прошел. Вдова погибшего Галина Цех благодарит родственников: почти все они поверили в ее подозрения и помогали добиться оправдательного приговора для Виктора. Однако здоровье пенсионера не выдержало, и в 2022 году он скончался - не дожил до следующего процесса. Что касается Антона, его официально признали виновным.
- Коллегия присяжных Ленинского районного суда вынесла вердикт о виновности Антона, за это было отдано 5 из 6 решающих голосов, - сообщил КП-Новосибирск старший помощник прокурора Ленинского района Сергей Лукьянов. - 52-летнего мужчину взяли под стражу в зале суда, прения сторон назначены на 24 апреля.
Фото: предоставлены Галиной Цех
*Имя подсудимого изменено
Убийство на юбилей
Трагедия произошла в апреле 2017 года в частном доме в Ленинском районе Новосибирска. История в лучших традициях английского детектива. Здесь есть и замкнутое пространство, где собрались давно знакомые люди; и убийство, которого не видел никто, кроме преступника и жертвы; и несколько подозреваемых; и закрученный сюжет. Распутать дело взялась Галина Цех, супруга погибшего.
Итак, место действия - большой дом Владимира Цеха. Мужчина отмечал 60-летие: собрал в своем коттедже всех родственников от мала до велика, всего 17 человек. Родные привечали юбиляра, дарили деньги. Веселились, выпивали, вспоминали разные семейные истории. В общую картину не вписывался только 46-летний брат жены.
- Мой брат Антон* приехал угрюмый, сразу выпил. Во время застолья перебивал тосты, затем решил показать «фокус». Взял нож и стал быстро тыкать между пальцами пятерни по дорогому столу, Владимир тогда его осадил. А брат взял и бросил нож в сторону именинника, - рассказала КП-Новосибирск вдова Галина Цех.
Стоит сказать, что Антон часто приходил в гости к сестре, оставался на ужин и даже ночевал. Работенка у него нервная - таксист. Может, там что случилось? Инцидент с ножом родня ему простила и отправила спать.
Вскоре на боковую отправились и другие родственники, разошлись по комнатам большого дома, а юбиляр лег на диване в зале. Ближе к полуночи гости проснулись от шума: внизу у лестницы, около зала, Антон пинал другого родственника - Виктора, 70-летнего брата Володи. На шум спустились Галина и племянница Валя, мужчин разняли. Галина пошла в спальню и услышала истошный Валин крик: «У дяди Володи нож в спине». В панике супруга быстро спустилась, подбежала к мужу и выдернула нож из тела.
- Мы отвели Виктора в комнату, Антон начал бегать и кричать: «Где нож? Там мои отпечатки!» Уже и полиция приехала, а он все бегал и кричал. Стал рассказывать, мол, на три минуты отлучился в туалет, увидел Володю с ножом в спине - и тут на него кинулся брат мужа Виктор. Они выкатились в дверной проем, оказались под лестницей. Говорил, что Володю он не убивал, просто нож достал, - продолжает вдова Галина Цех. - Тогда мне стало ясно, что он врет. Нож ведь я вытащила, а не он.
Дальше все как в тех же детективах про 10 негритят. Сотрудники полиции попросили родню не разбегаться и поговорили с каждым, не выводя из дома. Но все-таки органы правопорядка отнеслись к делу как к халтуре: решили побыстрее закрыть его и особенно не вникать. Тут-то в Галине и проснулась «мисс Марпл».
Признание и девять лет
В суматохе брат убитого Виктор не выдержал и на первом же допросе согласился подписать признание в убийстве. Хотя в ту ночь рассказывал другое: он спустился по лестнице, пошел в зал - и получил удар от неизвестного по голове, а дальше ничего не помнит. На суде Виктор спохватился и отказался признать вину, даже полиграф подтвердил: пенсионер брата не убивал и за нож не хватался. Однако доводы адвоката и вдовы Галины не помогли - суд назначил ему 9 лет строгого режима.
- Я же пыталась всех убедить, что убийца - Антон. Но мне не верили - думали, я простушка из села, они укажут на виновного - и я поведусь. Виктор - простой скотник из деревни, с детства мухи не обидел, а к старости даже хлеб нарезать не мог и ложку до рта донести - руки тряслись. Мы начали бороться за правду. Сын оплатил адвокатов, экспертизы. Апелляцию проиграли, но мы пошли дальше, в Верховный суд, и там уже фактически отменили приговор. Спустя почти три года Виктора оправдали. А после жалобы в приемную главы СКР Бастрыкина возобновили расследование, - объяснила КП-Новосибирск Галина Цех.
Вдова юбиляра (слева) помогла освободить невиновного брата погибшего Виктора (справа).
На чем поймали шурина
В июне 2020 года брат погибшего Виктор вышел на свободу, отсидев 1 год и 9 месяцев за убийство, которого не совершал. Между тем пенсионерка Галина не сдавалась - проводила экспертизы, беспокоила следователей. В 2022 году расследование завершили, подозреваемым стал тот самый брат вдовы - шурин убитого.
- Нож из спины убитого вытащила вдова, а не брат жены. Экспертиза обнаружила на ноже биологические следы с рук вдовы, а также подозреваемого. Затем подозреваемый утверждал, что оставил отпечатки во время «фокусов» во время застолья, задолго до убийства. Однако все ножи в доме были вымыты и спрятаны в укромном месте на кухне, в процессе моющее средство смыло все биологические следы. Их не было, пока предполагаемый убийца не взял нож, - прокомментировал КП-Новосибирск адвокат потерпевшей стороны Валентин Демиденко. - У нас была версия, что подозреваемый намеревался похитить подаренные юбиляру деньги (ему подарили около 50 тысяч наличными), но в портмоне убитого не нашли ни копейки.
В показаниях подозреваемого были и другие несостыковки, все они не выдержали проверки. Антон даже тест полиграфа не прошел. Вдова погибшего Галина Цех благодарит родственников: почти все они поверили в ее подозрения и помогали добиться оправдательного приговора для Виктора. Однако здоровье пенсионера не выдержало, и в 2022 году он скончался - не дожил до следующего процесса. Что касается Антона, его официально признали виновным.
- Коллегия присяжных Ленинского районного суда вынесла вердикт о виновности Антона, за это было отдано 5 из 6 решающих голосов, - сообщил КП-Новосибирск старший помощник прокурора Ленинского района Сергей Лукьянов. - 52-летнего мужчину взяли под стражу в зале суда, прения сторон назначены на 24 апреля.
Фото: предоставлены Галиной Цех
*Имя подсудимого изменено