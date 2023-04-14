Юрист в Улан-Удэ пытался взыскать с фирмы 300 тысяч за отказ при устройстве на работу

Житель Улан-Удэ обратился в Советский районный суд с требованием компенсации морального вреда в сумме 300 тысяч рублей с компании сотовой связи. Горожанин успешно прошел два собеседования, однако на работу в итоге взяли другого человека. Соискатель обиделся на фирму и подал в суд.

В декабре 2022 года на сайте поиска вакансий ulan-ude.hh.ru мужчина отправил резюме на вакансию юрисконсульта судебного направления в компанию сотовой связи. Его резюме рассмотрели и дважды приглашали на собеседование. Первое состоялось по телефону, а второе в режиме видео-конференц связи. Представитель компании ему сообщил, что он успешно решил представленные юридические задачи, и ему представлен доступ в личный кабинет. В личном кабинете мужчина заполнил анкету.

В конце декабря 2022 года специалист кадрового отдела сообщил ему об отсутствии сведений о разрешении вопроса о принятии его на работу, просили позвонить позже. Спустя некоторое время он вновь позвонил в компанию. Соискателю сообщили об отказе в трудоустройстве в связи с приемом на работу другого сотрудника. Вместе с тем, вакансия на сайте все еще была открыта.

Мужчина вновь подал заявление о рассмотрении его кандидатуры на должность, при отказе просил дать ответ в письменной форме с указанием причин и обоснованием отказа.

В исковом заявлении улан-удэнец указал, что ответчик нарушил его трудовые права, поскольку в письменном ответе на требование фактически не указал причины отказа в заключении с ним трудового договора и не приложил письменных доказательств в обоснование отказа.

«Ответчик нарушил право на возможность трудиться по специальности, не представил информации о причинах отказа в трудоустройстве. Поверхностное и безответственное отношение работодателя к вопросу найма очень нужного специалиста возмутило и привело истца в крайне подавленное состояние, задело его профессиональную честь, вызвало чувство неуверенности в будущем, в связи с чем оценивает размер компенсации морального вреда в суме 300000 руб» - следует из материалов дела.

Представитель ответчика возражала против удовлетворения заявленных требований.

«Ответ с указанием причины отказа кандидату дали в письменном виде, работодатель выбрал другого кандидата. Истец являлся соискателем вакансии юрисконсульта, участвовал в отборе кандидатов наравне с остальными претендентами в декабре 2022 года. По итогу прохождения всех этапов было согласовано четыре финальных кандидата, в итоге выбор сделали в пользу более успешного кандидата, отвечающего требованиям вакансии», - поясняла представитель ответчика.

Суд постановил в удовлетворении исковых требований отказать.



Фото: "Номер один"